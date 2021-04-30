30.04.2021, 17:57
ВИДЕО | В страшной аварии в Ставропольском крае погибли шесть детей(13)
В Ставропольском крае произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса и "Камаза", сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Шестеро детей погибли, пострадали 12 человек, среди них — восемь несовершеннолетних.
По предварительным данным, в 16:40 на 535-м километре автодороги "Астрахань — Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск, в нем было 18 пассажиров: 14 несовершеннолетних и четверо сопровождающих.
"В результате ДТП, по предварительным данным, шесть несовершеннолетних погибли, 12 пассажиров, в том числе восемь несовершеннолетних, доставлены в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.