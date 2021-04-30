ВИДЕО | В страшной аварии в Ставропольском крае погибли шесть детей

По предварительным данным, в 16:40 на 535-м километре автодороги "Астрахань — Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск, в нем было 18 пассажиров: 14 несовершеннолетних и четверо сопровождающих.