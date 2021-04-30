ВИДЕО | В страшной аварии в Ставропольском крае погибли пять детей

В 16:40 на 535-м километре автодороги "Астрахань — Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик DAF и Mercedes Sprinter, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск.

Предварительной причиной ДТП в Ставропольском крае, где погибли пятеро детей, стало нарушение правил водителем ВАЗ, который столкнулся с грузовиком, после чего тот врезался в микроавтобус, сообщил начальник УГИБДД по региону Алексей Сафонов.

По данным ГИБДД, в Sprinter было 18 пассажиров: 14 несовершеннолетних и четверо сопровождающих. Как рассказали РИА Новости в администрации Волгоградской области, в микроавтобусе ехала юношеская женская команда по баскетболу из школы олимпийского резерва. Дети были 2006-2008 годов рождения. За рулем находился родственник одной из спортсменок.



Двоих детей, которые находятся в тяжелом состоянии, эвакуируют в Ставрополь.

Как сообщил источник РИА Новости в Волгоградской области, в микроавтобусе ехали 19 человек, из них трое — родственники водителя.

СК возбудил уголовное дело по статья о нарушении правил дорожного движения и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.