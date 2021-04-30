Оленина о вступлении во фракцию EKRE: первый мой вопрос Марту и Мартину Хельме был об их отношении к тому, что я занимаюсь праздником 9 мая

"Выбора другого не было", — говорит Оленина о своем решении вступить во фракцию EKRE.

Как относятся к деятельности Олениной Март и Мартин Хельме? "Когда я вступала во фракцию EKRE, то первый заданный им вопрос был такой: как они относятся к тому, что Лариса Оленина много лет занимается праздником День Победы? Они сказали, что это дело моей совести и гражданской позиции. И они не видят в этом каких-либо препятствий, чтобы можно было сотрудничать по другим вопросам", — рассказывает Оленина, которая не в курсе, собираются ли оба Хельме приехать в Нарву на празднование 9 мая.

Приглашение вступить во фракцию Оленина получила от депутата Нарвского горсобрания и члена EKRE Алексея Мяги.