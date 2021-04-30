Новости Эстонии
30.04.2021, 17:36

Кая Каллас объяснила, почему правительство не смягчило ограничения на православную Пасху

 (27)
Foto: Kiur Kaasik
Мэр Таллинна Михаил Кылварт написал премьер-министру письмо с просьбой рассмотреть возможность смягчить ограничения всего на один день раньше, не с 3 мая, а со 2-го, когда все православные отмечают очень важный для них праздник Пасхи. Однако правительство не посчитало эту инициативу разумной. О причинах такого решения в ”Интервью недели” на телеканале ETV+ рассказала сама Кая Каллас.

По словам премьер-министра, правительство обсудило эту просьбу, так как она поступила не только от Михаила Кылварта, но и от представителей церквей, однако решило, что в данное время возможностей для более раннего снятия ограничений нет.

”Мировой опыт показывает, что именно церковные праздники становились причиной распространения вируса”, — отмечает Каллас и подчёркивает, что главная цель сейчас — не дать этому случиться.

В основном православные церкви находятся в Ида-Вирумаа и в Таллинне, где вакцинировано очень малое количество пожилых людей, поэтому вероятность заразиться куда выше. В некоторых других регионах число получивших вакцину достигает 70%.

Важно следить и за количеством людей, находящихся в больницах.

”Учитывая всё это мы, к сожалению, не можем смягчить ограничения на один день раньше, но вся деятельность на улице разрешена, в том числе и для церквей”, — напоминает премьер-министр.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Оставить комментарий Читать комментарии (27)