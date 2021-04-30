ЧП и криминал
30.04.2021, 17:19

В Пыхья-Таллинне автомобиль сбил мальчика на самокате

 
Foto: Jaanus Lensment
Сегодня днем в Пыхья-Таллинне автомобиль сбил мальчика на самокате.

По сообщению полиции, в 15:10 возле автобусной остановки Maleva в Таллинне автомобиль Opel Insignia сбил ехавшего на самокате 10-летнего мальчика. 37-летняя женщина, управлявшая автомобилем, была трезва.

Прибывшие на место медики доставили пострадавшего мальчика в больницу.

Точные обстоятельства аварии выясняются.

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