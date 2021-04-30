В Пыхья-Таллинне автомобиль сбил мальчика на самокате

По сообщению полиции, в 15:10 возле автобусной остановки Maleva в Таллинне автомобиль Opel Insignia сбил ехавшего на самокате 10-летнего мальчика. 37-летняя женщина, управлявшая автомобилем, была трезва.

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