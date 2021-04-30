Песков назвал причину дополнительных выходных в России

На вопрос, сократят ли январские каникулы в связи с долгими майскими пресс-секретарь президента ответил, что не знает, и что у него нет такой информации. "Никаких решений на этот счет не принималось", — подчеркнул он. "Нет, ничего не обсуждается на этот счет", — добавил Песков.

"Но гуляем мы все-таки не ради того, чтобы гулять, а по рекомендациям наших специалистов-эпидемиологов, с коими согласился президент, — напомнил пресс-секретарь президента. — И на фоне того, что коронавирус пока не побежден и все-таки эпидемия пока так или иначе продолжается, она не ушла полностью". "Вряд ли подлежат компенсации дальнейшей эти дни, которые объявлены", — считает он.

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