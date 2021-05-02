В Евросоюзе доход от торговли людьми составляет 2,7 млрд евро в год. Как с этим борется полиция?

В октябре прошлого года Еврокомиссия представила третий отчет о прогрессе в борьбе с торговлей людьми. Результаты неутешительные: контрабанда людей с целью сексуальной и трудовой эксплуатации остается серьезной проблемой для Евросоюза. По данным Брюсселя, в 2017-2018 годах внутри ЕС 14 145 человек подверглись незаконной перевозке или принуждению к неофициальному труду. 72% всех жертв составили женщины и девушки. Глобальный доход от торговли людьми составляет более 29 млрд евро ежегодно. В странах ЕС — примерно 2,7 млрд евро.

Ключ к успеху — в более тесном сотрудничестве стран ЕС

Лидерами среди стран ЕС по количеству граждан, которые становятся жертвами торговли людьми, стали Румыния, Венгрия, Франция, Нидерланды и Болгария. Мировой печальный рейтинг возглавляют Нигерия, Китай, Украина, Марокко и Индия. В апреле этого года Еврокомиссия представила новую антикриминальную стратегию по борьбе с торговлей людьми на 2021–2025 годы. Глава представительства Европейской комиссии в Эстонии Кейт Каземетс отметил, что ключ к успеху — в более тесном сотрудничестве стран ЕС.

"Организованная преступность всегда затрагивает несколько стран, и эта сеть, как правило, действует за пределами ЕС", — поясняет он, подчёркивая, что важно разработать единую систему, которая позволит обмениваться данными и устанавливать личность человека по ДНК или отпечаткам пальцев. Также он отмечает, что особое место занимает и превентивная работа.

Преступные группировки, действующие в Эстонии, действуют и в других странах



Несмотря на то, что в Эстонии жертв торговли людьми насчитывается существенно меньше, чем в других странах, эта проблема касается и нас. По словам Кейта Каземетса, хотя у нас ситуация гораздо лучше, задачи предстоят те же.