ТОП 50 | Премии, бонусы и переработки. Какие чиновники получили больше всего дополнительных выплат

К переменной части зарплаты относят бонусы, премии и дополнительные выплаты за дополнительные рабочие обязанности. К иного вида доходу относятся дополнительные выплаты за работу за другого чиновника, время дежурства, переработки, ночную работу, работу в государственные праздники, а также выплаты, произведенные чиновнику на основании других законов в связи с исполнением служебных обязанностей.

Первое место по дополнительным выплатам занимает заместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма с 32011 евро. Далее следуют гендиректор Департамента здоровья Мерике Юрилоо с 29363 евро и советник Департамента полиции и погранохраны Алдис Алус с 26000 евро.

Смотрите всю таблицу! В таблице приведены данные за 2020 год.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.