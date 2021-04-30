Серьезные последствия коронавируса: от ухудшения памяти и потери зрения до инсульта и паралича лицевого нерва
Каждый день мы слышим леденящие кровь истории о том, как в результате вспышки COVID-19 люди разных возрастов настолько ослабевают, что даже не могут самостоятельно дышать, остро нуждаясь в аппарате ИВЛ. Много говорится и о длительной потери обоняния и вкуса. Однако на фоне всего этого мы мало знаем о последствиях этой страшной болезни. Результаты многочисленных исследований показывают, что у переболевших коронавирусом все чаще и чаще проявляется различные неврологические осложнения, от головных болей до нарушений памяти. При этом существенные ухудшения наблюдаются даже у тех пациентов, кто довольно легко перенес заражение коронавирусом.
Врачи Неврологической клиники Ляэне-Таллиннской Центральной больницы открыли уникальный центр, где на основе обследования пациентов со всей Эстонии исследуют влияние коронавируса на нервную систему человека. Заведующая клиникой доктор Катрин Гросс-Паю рассказала, какие неврологические осложнения могут возникнуть у людей, перенесших COVID-19.
Потеря обоняния или вкуса может быть первым симптомом серьезного заболевания
Широко известно, что один из самых явных признаков коронавируса — ухудшение чувствительности к запахам и вкусам. За прошедший год об этом говорилось очень много. Исследования подтверждают, что изменения обоняния встречаются у 68-71% пациентов, а вкусовые ощущения теряют около 85-89% людей, переболевших коронавирусом.
В социальных сетях люди активно делятся впечатлениями, каково это жить и не чувствовать запах ароматного кофе или, например, не понимать, рыбу ты ешь или мясо. Есть даже и те, кто, перенеся коронавирус в легкой форме, утверждает, что эти необычные ощущения стоят того, чтобы переболеть COVID-19.
Как правило, вкус и запах возвращаются в течение 10-14 дней, поэтому на эти изменения никто из переболевших особого внимания не обращает. А зря! Мало кто знает, что изменение чувствительности к запаху может быть первым звоночком, который подсказывает о развитии серьезного заболевания. Иногда это может быть первый или даже единственный тревожный сигнал, так как потеря, например, запаха может быть связана как с прямым вирусным поражением, так и с отеком возле обонятельного нерва, которая не позволяет молекулам запаха достигать обонятельного нерва. Поэтому вовремя начатое лечение может помочь избежать очень серьезных проблем в будущем.
Паралич лицевого нерва
Коронавирус может вызвать и повреждения черепных нервов. Известны случаи, когда в результате перенесенного COVID-19 у пациентов наблюдалось резкое нарушение зрения — например, снижалась острота зрения или, наоборот, наблюдалось двоение в глазах.
Но особо следует упомянуть паралич лицевого нерва, который вызывает явную асимметрию лица, когда на пораженной стороне не закрывается глаз, а носогубная складка остается плоской. В обычной жизни паралич лицевого нерва возникает ежегодно у 13-34 человек на 100 000 жителей. По некоторым данным, в результате коронавируса частота случаев поражения лицевого нерва может увеличиться почти в два раза и стать таким образом одним из основных симптомов COVID-19. Поэтому сейчас тест на коронавирус надо в обязательном порядке сдать всем, у кого наблюдается асимметрия лица. Лечение не отличается от обычного, но его следует начать как можно быстрее.
Ухудшение памяти
Из всех последствий коронавируса меньше всего говорят о том, что эта болезнь оказывает сильнейшее негативное влияние на различные когнитивные функции (планирование деятельности, память, собранность и тд.). Причины ухудшения когнитивных способностей вполне объяснимы.
По данным Университетской больницы Аахена, среди пациентов, требующих госпитализации в результате заражения коронавирусом, снижение когнитивных функций наблюдается в 61,5% случаев. Но это вовсе не означает, что, например, расстройства памяти могут проявляться исключительно у тех, кто перенес коронавирус в тяжелой форме. Такое может случиться и с теми, кто лечился дома и довольно быстро поправился.
Это подтверждает и один интересный исследовательский эксперимент, проведенный в далеком Эквадоре. В деревне Атахуальпа, где жители занимаются в основном сельским хозяйством, ученые с 2012 года наблюдали за развитием неврологических заболеваний среди местного населения. Разразившаяся в 2020 году пандемия коронавируса очень сильно ударила по деревне: 45% жителей заразились, 2,2% — скончались. Через полгода после первой волны коронавируса ученые провели несколько тестов на память среди местных жителей. Результаты тестирования показали, что умственные способности тех, кто перенес коронавирус в легкой форме или бессимптомно, были значительно ниже по сравнению с теми людьми, кто вовсе избежал заражения COVID-19. Конечно, нельзя проанализировать абсолютно все факторы, сказавшиеся на результатах этого эксперимента, но основание, чтобы задуматься, есть.
Головная боль
В ходе проведенных исследований головная боль была определена как один из главных симптомом заболевания COVID-19. По статистике, в 59-70% случаев в первые дни после заражения пациенты жалуются на сильные головные боли. Связано это как правило с вирусом, повлиявшим на нервную систему, или с соответствующей реакцией организма на этот вирус. Обычно головная боль исчезает после прохождения пика болезни, однако у 3,6% людей, переболевших коронавирусом, головная боль является проблемой и через месяц после полного выздоровления. При этом боль может быть пульсирующей, давящей, двусторонней или односторонней. Чаще всего головная боль ощущается в районе лба, реже — в затылке. Кроме того, врачи заметили, что у пациентов, перенесших коронавирус в тяжелой форме, головная боль более сильная и продолжительная.
Следствием коронавируса могут стать и первые проявления мигрени. У тех же, кто и ранее страдал от мигрени, болезнь может перерасти в хроническую и ощущаться более 15 раз в месяц.
Инсульт и другие серьезные нервные заболевания
Согласно результатам последних исследований, у 2,3% людей, перенесших коронавирус, со временем проявляются различные тяжелые неврологические осложнения. Стоит отметить, что эти данные вполне могут быть занижены, так как доступ научных сотрудников в некоторые отделения пока крайне ограничен. Неврологические осложнения возникают как из-за прямого вирусного поражения, так и в результате сбоев иммунной системы.
Еще весной прошлого года в эстонских сми распространилась информация, что из-за пандемии коронавируса в больницы все меньше стало поступать пациентов с диагнозом ”инсульт”. На сегодняшний день влияние коронавируса на лечение инсульта исследовано во многих странах, в том числе и в Эстонии. Пока рано делать окончательные выводы, но стоит отметить, что разразившаяся пандемия не привела к значительному сокращению числа людей, у которых диагностирован инсульт.
Тем не менее, специалисты и ученые еще не пришли к единому мнению в вопросе определения точной причинной связи между коронавирусом и инсультом. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимы дальнейшие исследования.
Помимо инсульта, к серьезным неврологическим осложнениям после перенесенного коронавируса можно отнести менингит, энцефалит, а также болезни периферической нервной системы. К счастью, такие заболевания, вызванные повреждением иммунной системы, можно лечить с помощью иммунотерапии, но курс лечения очень долгий, а полное восстановление требует много времени и сил.
Можно ли что-то сделать?
Золотое правило: все люди с неврологическими заболеваниями должны быть вакцинированы. И чем раньше, тем лучше. Риск осложнений от COVID-19 у таких людей намного выше, чем у остальных. Важно помнить, что коронавирус может способствовать обострению основного заболевания и вызвать ряд побочных, поэтому вакцинация от COVID-19 — лучший способ себя обезопасить.
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