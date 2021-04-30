Серьезные последствия коронавируса: от ухудшения памяти и потери зрения до инсульта и паралича лицевого нерва

Каждый день мы слышим леденящие кровь истории о том, как в результате вспышки COVID-19 люди разных возрастов настолько ослабевают, что даже не могут самостоятельно дышать, остро нуждаясь в аппарате ИВЛ. Много говорится и о длительной потери обоняния и вкуса. Однако на фоне всего этого мы мало знаем о последствиях этой страшной болезни. Результаты многочисленных исследований показывают, что у переболевших коронавирусом все чаще и чаще проявляется различные неврологические осложнения, от головных болей до нарушений памяти. При этом существенные ухудшения наблюдаются даже у тех пациентов, кто довольно легко перенес заражение коронавирусом.

Врачи Неврологической клиники Ляэне-Таллиннской Центральной больницы открыли уникальный центр, где на основе обследования пациентов со всей Эстонии исследуют влияние коронавируса на нервную систему человека. Заведующая клиникой доктор Катрин Гросс-Паю рассказала, какие неврологические осложнения могут возникнуть у людей, перенесших COVID-19.

Потеря обоняния или вкуса может быть первым симптомом серьезного заболевания



Широко известно, что один из самых явных признаков коронавируса — ухудшение чувствительности к запахам и вкусам. За прошедший год об этом говорилось очень много. Исследования подтверждают, что изменения обоняния встречаются у 68-71% пациентов, а вкусовые ощущения теряют около 85-89% людей, переболевших коронавирусом.

В социальных сетях люди активно делятся впечатлениями, каково это жить и не чувствовать запах ароматного кофе или, например, не понимать, рыбу ты ешь или мясо. Есть даже и те, кто, перенеся коронавирус в легкой форме, утверждает, что эти необычные ощущения стоят того, чтобы переболеть COVID-19.