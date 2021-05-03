Как сохранить секс в постоянных отношениях?

Лишь тот факт, что люди находятся в брачных отношениях, не делает сексуальную удовлетворенность пар ни лучше, ни хуже. Постоянные отношения создают арену смелости испытать со своим партнером новые ощущения. PsychologyToday подчеркивает, что открытые отношения становятся все популярнее. Пары оговаривают условия и временный период, когда разрешено либо совместно, либо отдельно заводить отношения на стороне. Свингерство, обмен парами, групповой секс … такие темы проскальзывают в отношениях после второго года отношений. Несчастны те, кто испытывают увядание сексуального притяжения, но не осмеливаются об этом поговорить со своим возлюбленным. Не все пары мечтают об открытых отношениях. По оценкам, этому подвержены 4 % всех пар. 10 % женщин и 18 % мужчин, участвовавшие в исследованиях, хотя бы раз участвовали "в сексе на троих".

По данным исследований , в это время пары наслаждаются медовым периодом. Влюбленные воркуют, как горлицы, и уже достаточно хорошо изучили свои тела, то, что их действительно возбуждает. Первые 18 месяцев — это время для наслаждений. Но все хорошее когда-то кончается. Находясь в отношениях, ты неизбежно видишь низменные моменты жизни своего возлюбленного, например: два дня диареи на экскурсии в теплые страны. Если после этого страсть еще полыхает, есть надежда, что отношения сохранятся. Из уст 20-летней женщины можно услышать грустный вздох: "Подольше бы продлился этот пыл". Это в порядке вещей, что вуаль новизны вокруг отношений исчезает и вместо этого возникает реальное чувство близости — интимность.

Начало новых отношений крайне захватывающе и предлагает арену в первую очередь для сосредоточения на своих наслаждениях. И когда уже доходят объявления себя парой в социальных медиа, этому сопутствует определенная сексуальная ответственность перед своим возлюбленным. Это нормально, что для некоторых т.н. свойская эротизация своего возлюбленного является вызовом, и реальная сексуальная свобода и наслаждение проходят проверку в том случае, когда пары не находятся в постоянных отношениях. У таких людей, как правило, один глаз смотрит в лес, а пикантности ищут в объятиях любовниц.

Отношения каждой пары различны, и мощность пламени страсти зависит от предприимчивости. Но вот определенная закономерность в сексуальном запале возникает тогда, когда отношения между парами становятся зрелыми. Хозяйка Must Panter Инна поясняет, как и почему меняется секс в отношениях различных пар на протяжении многих лет и как невзирая на неизбежную потерю сексуального аппетита сохранить дальнейшие партнерские отношения.

Большинству достаточно своих возлюбленных, но расхождение оргазма между мужчинами и женщинами — это самая большая проблема для тех пар, которые находятся в постоянных отношениях. Либидо не пребывает в вакууме, на него влияют такие повседневные проблемы, как кредит за дом, карьерные устремления, создание семьи, уход за родителями и пр. Возраст — существенный фактор, из-за которого страсть и вожделение затухают. С годами уровень тестостерона у мужчин падает, и активное либидо женщин, что само по себе возгорается от близости возлюбленного, остается на заднем плане. Остается реактивное либидо, которое запускается от воздействия искушения и энтузиазма любимого.





Как сохранить секс в постоянных отношениях?

Планирование, планирование и еще раз планирование. После 7 лет совместного преломления хлеба нереально ждать, что спонтанно возникнет тот правильный момент, когда оба партнера будут на одной волне. Иногда, конечно, такое может и случиться, но если понадеяься лишь на спонтанность, то секс, как правило, будет редким гостем. Для тренировок детей, ужина с друзьями выкраивается время, оговаривается, где и когда. Может показаться странным, что и час секса следует записать в календарь, но именно такие рекомендации дают секс-терапевты страдающим парам. Обговорите между собой постоянное время и придерживайтесь его. Сексуальная неудовлетворенность разрушает отношения, и от этого следует защищаться, как от коронавируса.





Дети и смерть сексуальности?