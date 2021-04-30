Эстонский паспорт вакцинации уже доступен

Справку о вакцинации возможно создать даже если получена всего одна доза вакцины. В июне планируется добавить возможность внести в справку данные о результатах теста на COVID-19 или о том, что человек им переболел.

На настоящий момент на digilugu.ee справку могут сгенерировать лишь провакцинированные люди, для которых на портале имеется специальная кнопка. ”После вакцинации медицинский работник передает в инфосистему здоровья сообщение об иммунизации, на основании которого человек и может сгенерировать себе справку”, — пояснил представитель Центра инфосистем здоровья и благополучия Тынис Яагус.

По словам министра здоровья и труда Танеля Кийка, сейчас основная задача справки о вакцинации — облегчение пересечения границы, чтобы человеку было легче доказать факт вакцинации. Также в зависимости от страны, куда он направляется, на основании справки можно получить освобождение от требования по самоизоляции, как это происходит в Эстонии. ”Дебаты относительно того, в каких областях можно будет использовать [справку] в Эстонии, еще предстоят. Безусловно, нельзя делать различия между людьми в ситуации, когда вакцина доступна не всем”, — сказал Кийк.

Следует иметь в виду, что сам по себе факт вакцинации не является гарантией того, что вас пустят в страну и/или освободят от самоизоляции. Все зависит от страны, в которую вы едете.

Платформу для дигитальной справки под названием VaccineGuard для государства на безвозмездной основе изготовило предприятие Guardtime. Свою лепту внести также Nortal и Industry62.

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