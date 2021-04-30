Партия реформ на муниципальные выборы в Нарве выйдет со своим списком

Также под флагом реформистов на выборы пойдут вице-председатель Нарвского горсобрания Яна Кондрашева, депутаты Нарвского горсобрания Марина Шурупова и Виктор Шемарин, а также — занимавший на протяжении многих лет пост городского секретаря Антс Лийметс. Вскоре к команде нарвских реформистов присоединится ещё несколько активных новых людей.

”Список Партии реформ — это лучший выбор для Нарвы! Несомненно, наша цель — получить отличный результат. Очень долго мы работали над тем, чтобы наша команда стала большой, а список — сильным”, — сказал в своём комментарии глава нарвских реформистов Сергей Горлач.

Выборы в местные самоуправления состоятся в октябре текущего года.