Хавьер Лосано: нам потребовалось 32 года, чтобы добраться туда, где мы сейчас (продолжение)

В то же время, страны, развивающие футзал, должны иметь рациональный и реалистичный план развития, как и сказал Хавьер «идти шаг за шагом». Обязательно нужно понимать свой целевой рынок, потому что если клуб имеет сильные социальные сети, но подписчики сосредоточены, в основном, за пределами местного сообщества, то на любительском уровне использовать их практически невозможно. Вопрос, который должны задать себе сами клубы: «Если мы исчезнем завтра, обеспокоится ли кто-нибудь в местном сообществе?» и если в глубине души вы знаете, что ответ «нет», тогда вам нужно заново обдумать вашу стратегию и то, куда вы направите вашу энергию. Нет смысла , чтобы через соцсети весь мир знал кто вы и что делаете, когда в радиусе 5-10 миль от вашего клуба никто о вас не знает. На любительском уровне речь идет о совсем небольшом диапазоне лояльных болельщиков, который необходим, чтобы ценить вас и в сложные моменты.

В настоящее время многие страны, развивающие футзал, не имеют необходимой инфраструктуры, а та, которая у них есть, не подходит для футзала, так как эти страны исторически оптимизировали площадки под другие виды спорта. По этой причине, футзал столкнулся с конкуренцией с этими видами спорта и, как однажды сказал один из основателей США Бенджамин Франклин: «Старые привычки отмирают с трудом». Чтобы бросить вызов старому порядку, футзал должен быть абсолютно другим, предлагать гораздо более привлекательный продукт на развлекательном уровне.

Вкратце, футзал появился в Испании в начале 1970-х, и этот вид спорта начал бурно развиваться в конце 70-х и начале 80-х. Одной из причин было инвестирование в площадки в школах и университетах по всей стране для общественного использования и для детских игр. К моменту создания LNFS в 1989 году, у них было все для того, чтобы продавать услуги и атрибутику, строить развлекательную базу и создавать собственный коммерческий рынок.

Хавьер отметил, что LNFS потребовалось 32 года, чтобы оказаться там, где они находятся сейчас, так как лига была основана в 1989 году, но что он не упомянул – это историю развития спорта до этого.

Почему клубы любительского уровня платят некоторым игрокам или тренерам, когда деньги могли бы быть использованы для развития – это то, на что лигам стоит обратить внимание. В Европе оплата тренерам и игрокам на любительском уровне движет конкурентным желанием пройти квалификацию для футзальной Лиги чемпионов УЕФА. Однако, если у вас нет в наличии клубной инфраструктуры или даже планов иметь в наличии клубную инфраструктуру, тогда игра в футзальной Лиге чемпионов УЕФА не принесет пользы вашему клубу.

Сотрудничество

Футзальная пирамида, включающая в себя и клубы, и лигу, должна работать как единое целое. Обмен знаниями и опытом жизненно важен для развития спорта, потому что если лига или клуб исчезают, это носит разрушительный характер для всего вида спорта, вот почему мы не понимаем исключения LNFS Англия из структуры пирамиды FA, особенно когда лига все еще аффилирована с FA.

Ещё 3 года назад Грэм Делл (представитель футзала в FA) говорил о необходимости сотрудничества благодаря своему опыту в Испании. Я не говорю, что исключение LNFS Англии из пирамиды было его решением, но если бы FA послушала его 3 года назад, Лига все ещё была бы частью этой пирамиды. Вот его твит об опыте в Испании: «Проведя более двух недель в компании президента LNFS, изучая их историю, я убедился, что национальным футзальным лигам требуется больше, чем просто энтузиасты, и для развития продукта они с самого начала должны быть сплочены общим видением всех процессов».

Конкуренция

Конкуренция не должна выходить за рамки паркета, так как слишком долго клубы переносили то, что случалось на площадке, в деловую часть спорта. Это привело к тому, что клубы отказывались сотрудничать, между ними нарастала неприязнь, которая приносит для развития спорта лишь вред. Это случается потому, что многими этими клубами управляют тренеры старшей команды или игрок. Здесь необходимо разделение между теми, кто представляет клуб на площадке и ведёт тренировки, и теми, кто управляет бизнесом. Клубы, у которых этого нет, должны работать над тем, чтобы это произошло.

Ценность

Многие клубы занимаются различными видами деятельности, но некоторые клубы начинают отклоняться и делают вещи, не связанные со спортом. Эти действия происходят от недостатка понимания, как работает клуб, и как обеспечивается привлекательность для местного сообщества, тренеров и игроков. То же самое и с лигами: у некоторых лиг отсутствует понимание того, какую ценность они должны принести своим клубам. Пересмотрите и поймите ваши целевые рынки, разработайте план, который добавит ценности вашей лиге, клубу и вашему сообществу. Постоянно просматривайте и следите за этими документами, глядя на анализ рисков и оценку качества до и после того, как все сделано. Лиги и клубы должны понимать, что существует определенная ценность, которую лига приносит своим членам, и то же самое наоборот – то, как лига пользуется спросом и развивается, чтобы увеличить свою ценность зависит от клубов. Стратегии, как для лиги, так и для клуба должны быть разделены, но в то же время необходимо постоянное сотрудничество. Владельцам любительских клубов стоит заняться самообразованием в области управления проектов и спортивного менеджмента, особенно если вы не знаете всю подноготную этой профессии.

Еще многое можно было бы обсудить, но мы надеемся, что краткое изложение этой статьи поможет вам в качестве отправной точки, когда дело дойдет до развития вашей лиги или клуба.