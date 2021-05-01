МНЕНИЕ: Байден в буквальном смысле объявил войну Америке



Путаная и витиеватая речь президента Джо Байдена, которую он произнёс в среду перед Конгрессом, оказалась ещё большим провалом, чем проведённая несколькими днями ранее церемония вручения Оскара.

Наполовину пустой зал заседаний Палаты представителей выглядел как помещение для вечеринки по случаю дня рождения, на которую никто не пришёл. И те неудачники, которые всё-таки там появились, были в двойных защитных масках, хотя они, скорее всего, давно и полностью вакцинированы. Странно, что их мамочки не заставили их прийти сразу в шлемах.