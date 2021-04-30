30.04.2021, 15:05
Футболист сборной Германии получил срок за детское порно
REUTERS
Бывший защитник "Реала" и сборной Германии по футболу Кристоф Метцельдер частично признал вину в распространении детской порнографии. Суд Дюссельдорфа приговорил игрока к 10 месяцам лишения свободы условно, сообщает "Евроспорт".
40-летний экс-футболист хранил 297 файлов с детской и юношеской порнографией на смартфоне. В период с июля по сентябрь 2019 года он выслал трем женщинам 29 изображений и видеозаписей порнографического содержания при помощи WhatsApp.
В 2002 году Метцельдер стал серебряным призером чемпионата мира, а в 2006 году был удостоен бронзовой медали мирового первенства.
За сборную Германии защитник провел 47 матчей. Футбольную карьеру Метцельдер завершил в 2013 году.