Футболист сборной Германии получил срок за детское порно

40-летний экс-футболист хранил 297 файлов с детской и юношеской порнографией на смартфоне. В период с июля по сентябрь 2019 года он выслал трем женщинам 29 изображений и видеозаписей порнографического содержания при помощи WhatsApp.

В 2002 году Метцельдер стал серебряным призером чемпионата мира, а в 2006 году был удостоен бронзовой медали мирового первенства.

За сборную Германии защитник провел 47 матчей. Футбольную карьеру Метцельдер завершил в 2013 году.