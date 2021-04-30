Вал мошенничеств нарастает: мужчина с "помощью" знакомой из Tinder потерял 10 000, лжеработники банков тоже не дремлют

В апреле этого года 31-летний житель Таллинна познакомился в приложении для знакомств Tinder с русскоязычной женщиной, с которой он общался в этом приложении несколько недель. После этого женщина посоветовала своего знакомого маклера, которой помогает ей зарабатывать на брокерской платформе продажей акций. Мужчина сделал переводы через онлайн-сервис обмена цифровых валют Binance в сумме 10 470 евро, но потом снять свои деньги ему не удалось. Когда мужчина понял, что это мошенничество, он обратился в полицию.

27 апреля полиция получила сообщение, что жительница Тартумаа нашла в интернете сайт, предлагающий возможность инвестирования. Она сделала перевод и обнаружила, что деньги с ее счета на этом сайте пропали. После она стала получать звонки с подозрительных иностранных номеров и ей предложили новые возможности для инвестирования. Женщина взяла для этого быстрый кредит, но деньги ушли с ее счета без ведома женщины. Общий ущерб почти 4900 евро.

19 апреля в Таллинне 62-летняя женщина получила звонок от человека, который предложил ей торговать на рынке акций при помощи финансового аналитика. Женщина зарегистрировалась на сайте fastrading.com, перечислила 250 евро и получила пароли от этого сайта. 22 апреля женщине позвонили и попросили предоставить дистанционных доступ к ее компьютеру, после чего на имя женщины оформили быстрый кредит на 500 евро. Благодаря вмешательству родственника, который отключил интернет в компьютере пострадавшей, мошенникам не удалось перевести 500 евро на свой счет со счета женщины. Ущерб 250 евро.

49-летней жительнице Таллинна позвонили с номера 6151167 от имени Swedbank и сказали, что кто-то пытается украсть деньги с ее счета и надо установить защитную программу. Позже женщина обнаружила, что со счета пропало 1300 евро.