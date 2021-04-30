В Нарве приглашают на толоку возле захоронений репрессированных мэров города

В субботу, 1 мая 2021 года, пройдет толока на кладбище в Сийвертси (Пеэтри) у семейных захоронений последних мэров Нарвы до советской оккупации — Яана Луста и Йохана Хансинга, чтобы привлечь внимание общественности и жителей Нарвы к местам, связанным с довоенной историей Нарвы в рамках Месяца охраны наследия Эстонии в 2021 году.

Сбор в 12.00 у памятника (по дороге на Нарва-Йыэсуу) воинам Преображенского и Семеновского полков, погибшим в битве под Нарвой 1700 года (известном как крест у реки). Продолжительность: около 1 часа. Мы благодарим Нарвскую горуправу за техническую помощь и поддержку.

С 1930 по 1940 год Яан Луст был также почетным консулом Финляндии в Нарве и был награжден шведским орденом Полярной звезды в 1936 году. Более того, после советской оккупации они оба стали жертвами ГУЛАГа.

Mэр Нарвы с 1936 по 1940 Яан Луст был депортирован НКВД в Россию в июне 1941 года, осужден трибуналом (тройкой) 31.03.1942 §58-4, 58-10, и его жизнь закончилась в УсольЛаге в г. Соликамск Пермской области 09.06.1942.

Йохан Хансинг был нотариусом, а также — актером и драматургом в Драматическом театре и Нарвском обществе ”Võitleja” с 1920 по 1927 год, совмещая хобби и работу. Мэр Нарвы Йохан Хансинг, избранный в 1940, был депортирован НКВД в Россию и скончался на предварительном следствии в СевУраллаге в пос. Сосьва Свердловской области 23.07.1941.