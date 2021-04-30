Важно: со следующей недели появится возможность выбирать себе вакцину. Но не у всех

Больничная касса по-прежнему будет определять, какие лечебные учреждения получают вакцину от Pfizer, какие — Moderna, а какие — препарат AstraZeneca. Поэтому человеку, отвечая на приглашение от центра семейных врачей на вакцинацию, придется согласиться с той вакциной, которую там предлагают. Свобода выбора будет в общереспубликанской дигитальной регистратуре для тех, кто отнесен к группе риска и кому предоставляется возможность там зарегистрироваться.

"С понедельника человек в общереспубликанской дигитальной регистратуре будет иметь обзор и выбор — куда зарегистрироваться, к примеру, туда, где предлагают Pfizer, или туда, где прививают вакциной AstraZeneca", — заверила член правления Больничной Кассы Майви Парв в эфире радиостанции Vikerraadio.

При этом Парв отметила, что Больничная касса рекомендует делать прививку в том медучреждении, которое находится поблизости от дома.

"Если на вакцинацию приглашает семейный врач, то, конечно, идите к семейному врачу. При поиске в общереспубликанской регистратуре подходящего места и времени учтите, что в случае всех трех вакцин — Pfizer, Moderna и AstraZeneca — придется вводить и вторую дозу, поэтому ездить из-за одного укола из Тарту в Таллинн или наоборот я не советую", — сказала она.

Нужно добавить, что в Эстонии началась иммунизация и четвертой вакциной — Janssen.

Напомним, что время для вакцинации можно забронировать через сайт www.digiregistratuur.ee, а также позвонив в местную больницу или частное лечебное учреждение.

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