В Эстонии обнаружен индийский штамм коронавируса

Каас добавил, что инфекцию в Эстонию завез из Финляндии рабочий.

Eestis tuvastati esimene India tüve juhtum, mis toodi sisse töörändega Soomest. Kontroll piiridel on ääretult oluline. Iga inimene peaks andma riiki saabudes koroonatesti. — Imre Kaas (@imrekaas) April 30, 2021

В среду в районе Стокгольма также были обнаружены первые для Швеции четыре случая инфицирования индийским вариантом COVID-19.

Вчера прошла информация, что индийский штамм коронавируса был обнаружен в Финляндии у трех человек, об этом сообщило Ведомство здравоохранения и социального развития THL.

По словам специалиста THL Кариты Саволайнен-Копра, случаи были зафиксированы в марте. THL не сообщает, где именно индийский вариант коронавируса был обнаружен.

Главврач THL Отто Хелве на еженедельном брифинге ведомства и минсоцздрава заявил, что заражаемость этого варианта может быть выше, но пока нет доказательств, что вакцина может быть неэффективна против него.

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