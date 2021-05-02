Житель Таллинна за два дня сдал три теста и все показали разный результат. В итоге — сорванная поездка и изоляция

"14 апреля я вместе с мамой должен был лететь за границу по семейным обстоятельствам. Мы никуда не ходим кроме магазина. Работаем удаленно. Поэтому ничего не предвещало проблем. Поскольку рейс был с пересадкой в Германии, был сделан платный ПЦР-тест. Германия требует, чтобы тест был не старше 48 часов, поэтому было забронировано время в лабораторию SYNLAB в Таллинне на 12 апреля. Мамин тест был отрицательный, мой же показал пограничное значение. Поскольку лететь можно только с отрицательным тестом, пришлось бронировать время для еще одного платного теста на утро 13 апреля. Результат второго теста оказался положительным. До вылета оставалось всего несколько часов и с поездкой уже ничего нельзя было сделать. Мы на нервах от результата положительного теста. Само собой поездка сорвалась и деньги возвращать за несколько часов до поездки никто не будет.

Поскольку результат моих тестов различался, я попросил направление на тест у семейного врача. 14 апреля был сдан третий тест. И он оказался отрицательным. За 48 часов мною было сдано три теста и все три теста имели разный результат: пограничный (может указывать на два состояния: "Начальная стадия заражения" или "Фаза выздоровления"), положительный и отрицательный.

Департамент здоровья отправил меня на еще один тест 18 апреля. До этого времени — карантин, хотя в присланном СМС сообщении от департамента говорилось о самоизоляции. Разные термины накладывают разные ограничения.

Тест 18 апреля так же был негативный, но Департамент здоровья оставил меня на карантине с формулировкой "негативный тест может быть ложный, а вот положительный всегда правильный".

В итоге: испорченные нервы и подорванное здоровье, но не от COVID, а от нашей медицинской системы, деньги на платные тесты потрачены, их никто не возмещает, вдобавок здоровый человек с негативными тестами сидит на карантине 10 дней", — написал в редакцию RusDelfi Николай.

RusDelfi рассказал его историю SYNLAB и Департаменту здоровья.