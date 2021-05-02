Житель Таллинна за два дня сдал три теста и все показали разный результат. В итоге — сорванная поездка и изоляция(38)
"14 апреля я вместе с мамой должен был лететь за границу по семейным обстоятельствам. Мы никуда не ходим кроме магазина. Работаем удаленно. Поэтому ничего не предвещало проблем. Поскольку рейс был с пересадкой в Германии, был сделан платный ПЦР-тест. Германия требует, чтобы тест был не старше 48 часов, поэтому было забронировано время в лабораторию SYNLAB в Таллинне на 12 апреля. Мамин тест был отрицательный, мой же показал пограничное значение. Поскольку лететь можно только с отрицательным тестом, пришлось бронировать время для еще одного платного теста на утро 13 апреля. Результат второго теста оказался положительным. До вылета оставалось всего несколько часов и с поездкой уже ничего нельзя было сделать. Мы на нервах от результата положительного теста. Само собой поездка сорвалась и деньги возвращать за несколько часов до поездки никто не будет.
Поскольку результат моих тестов различался, я попросил направление на тест у семейного врача. 14 апреля был сдан третий тест. И он оказался отрицательным. За 48 часов мною было сдано три теста и все три теста имели разный результат: пограничный (может указывать на два состояния: "Начальная стадия заражения" или "Фаза выздоровления"), положительный и отрицательный.
Департамент здоровья отправил меня на еще один тест 18 апреля. До этого времени — карантин, хотя в присланном СМС сообщении от департамента говорилось о самоизоляции. Разные термины накладывают разные ограничения.
Тест 18 апреля так же был негативный, но Департамент здоровья оставил меня на карантине с формулировкой "негативный тест может быть ложный, а вот положительный всегда правильный".
В итоге: испорченные нервы и подорванное здоровье, но не от COVID, а от нашей медицинской системы, деньги на платные тесты потрачены, их никто не возмещает, вдобавок здоровый человек с негативными тестами сидит на карантине 10 дней", — написал в редакцию RusDelfi Николай.
RusDelfi рассказал его историю SYNLAB и Департаменту здоровья.
Доктор Паул Наабер, руководитель отдела инфекционных заболеваний SYNLAB сказал, что в редких случая ПЦР-тест на коронавирус SARS-CoV-2 показывает пограничный результат, что может означать очень низкий уровень РНА в пробе. В таких случая это может означать:
1) начальная фаза заражения, когда количество вируса еще не определено четко, но количество вируса в дыхательных путях увеличивается, и человек потенциально заразен;
2) фаза выздоровления, когда человек недавно был инфицирован, но уже выздоровел и, вероятно, больше не заразен, но вирусная РНК все еще обнаруживается в небольшом количестве.
RusDelfi предоставил данные Николая, после его согласия, лаборатории. Доктор Наабер комментирует конкретно его ситуацию: "Глядя на результаты ПЦР-теста пациента на коронавирус SARS-CoV-2 и количество вируса в образце, кажется, что пациент находился на последней стадии заболевания с бессимптомным прогрессированием вируса.
Видно, что в его образце за 12.04 были пограничные вирусные частицы, за 13,04 был слабоположительный результат с низким содержанием РНК, а в следующих двух образцах 14 и 18 апреля были отрицательные результаты, т.е. вирусные частицы полностью исчезли", — разъяснил ситуацию эксперт.
Доктор Наабер советует, в случае пограничного результата, второй тест делать через два дня после первого теста.
Департамент здоровья добавил, что даже если у человека отсутствуют симптомы, но хоть один ПЦР-тест оказался положительным, то он должен находится в изоляции. Также в департаменте заверили, что болезнь может проходить бессимптомно.
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