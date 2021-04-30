Толоки 2+2 особенно удобно проводить на просторах Ласнамяэ. Районная управа призывает жителей участвовать

”В этом году день полезных дел превратится в целую неделю, поскольку управа поддерживает несколько мероприятий в течение ближайших дней. Благодарю всех местных жителей, которые заботятся о чистоте и благополучии нашего района и принимают участие в подобных кампаниях. Приглашаю жителей Ласнамяэ насладиться весенней погодой и принять участие в уборке в окрестностях своего дома. Это также хорошая возможность открыть для себя менее знакомые места и насладиться природой Ласнамяэ”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

С 1 по 8 мая в Ласнамяэ пройдет несколько весенних толок. Например, на Паэвялья пройдет уборка зеленой зоны под руководством Эстонского фонда природы. На Раадику пройдут молодежные толоки, в ходе которых специалисты Молодежного центра Ласнамяэ совместно с ребятами подготовят площадки для летних молодежных мероприятий. Молодежный совет Ласнамяэ поможет навести чистоту на территории за торговым центром по адресу Паасику, 2а, скаутский отряд ”Siil” (рус. ”Еж”) уберет зеленую зону Уссимяэ возле реки Пирита, а ученики Таллиннского Линнамяэского русского лицея расчистят от мусора зеленую зону близ Раху теэ. Кроме того, при поддержке управы Ласнамяэ жители дома по адресу Юмера, 28б проведут уборку своей дворовой территории и окрестностей.

”В этот раз акции весенних уборок проводятся по принципу 2+2. Это простое правило поможет обеспечить безопасность здоровья участников. Несмотря на предстоящее смягчение действующих из-за коронавируса ограничений, напомню, что по-прежнему необходимо сохранять осторожность и соблюдать дистанцию даже на свежем воздухе. К счастью, просторы Ласнамяэ предоставляют для этого массу возможностей”, — добавил Свет.

Ежегодная весенняя толока проходит 1 мая. В этот день сотни акций проходят по всей Эстонии. Вы можете зарегистрировать свою толоку на сайте: https://www.teemeara.ee/ru.