ОБЗОР | Открываются магазины, спортзалы, террасы. Какие ограничения отменяются с понедельника?

С 3 мая увеличится разрешенное количество участников профессиональных соревнований высшего уровня, в том числе первой лиги. Это значит, что в помещениях в соревнованиях вместе с персоналом может участвовать до 100, а вне помещений – до 200 человек. В помещениях мне зоны соревновательной деятельности можно передвигаться с соблюдением правила 2+2. Это касается, например, раздевалок и деятельности вспомогательного персонала. Зрителей на соревнованиях быть не должно. Временных ограничений для соревнований высшего уровне не установлено.

С 3 мая вне помещений разрешено проводить спортивные и посвященные здоровому образу жизни мероприятия максимум для 150 человек, которые должны быть разбиты на группы по 10 человек, включая руководителя. Группы не должны пересекаться между собой. Мероприятие должно завершиться к 21.00.

С соблюдением мер безопасности можно проводить и такие виды дополнительного обучения и экзаменов, которые необходимы для получения ограниченного конкретным сроком действия свидетельства о профессиональной квалификации.

Помимо прочего это значит, что разрешены также парные тренировки, которые подпадают под определение индивидуального спорта, например, парная игра в теннис. При организации деятельности необходимо учитывать требование заполнять помещения не более, чем на 25%. Групповые тренировки и виды деятельности по-прежнему запрещены.

С 3 мая заниматься спортом и тренировками в помещениях, проводить там молодежную работу, деятельность по интересам и занятия по повышению квалификации можно с соблюдением правила 2+2 и других мер предосторожности. Это значит, что вместе могут заниматься до двух человек, придерживаясь с другими дистанции не менее двух метров.

С 3 мая ученики выпускных (9-го и 12-го), а также начальных (1-4) классов будут допущены к контактному обучению с соблюдением мер предосторожности. Допуск к контактному обучению остальных школьных ступеней правительство будет обсуждать в дальнейшем.

Бани, СПА, бассейны, водные центры

Бани, СПА, бассейны в помещениях и водные центры должны оставаться закрытыми также после 3 мая.

С 3 мая в них можно только заниматься спортом и тренироваться, учитывая вышеперечисленные ограничения для занятий спортом.

С 3 мая с 6.00 до 21.00 могут быть открыты расположенные под открытым небом бассейны, водные центры и СПА, а также, например, баccейны-бочки. Если речь идет о территории, на которой расположена также построенная баня, то она должна быть закрыта. Одновременно на открытой территории могут находиться в группах до 10 человек не более 150 человек.

Музеи и выставочные помещения, богослужения, публичные мероприятия и собрания под открытым небом.

С 3 мая можно посещать музеи и выставочные комплексы, расположенные в помещениях, соблюдая при этом правило 2+2 и требование заполнять помещения не более чем на 25 процентов. Если в помещении музей или выставочного комплекса расположено несколько залов или комнат, то требование 25-процентной заполняемости распространяется на каждую комнату в отдельности.

Групповые экскурсии и программы для публики в помещениях не разрешены, за исключением тех, что проводятся для допущенных к контактному обучению учеников одного класса или детей из одной группы детского сада. Проводить детские дни рождения или другие развлекательные мероприятия в музеях и выставочных комплексах нельзя. Музеи и выставки могут работать с 6.00 до 19.00.

С 3 мая с учетом вышеперечисленных ограничений относительно передвижения, времени и заполняемости помещений можно проводить также богослужения и другие религиозные обряды.

Для всех остальных проводящихся в помещениях публичных мероприятий как культурной, так и развлекательной сферы действуют прежние ограничения.