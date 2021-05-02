ОБЗОР | Открываются магазины, спортзалы, терассы. Какие ограничения отменяются с понедельника?(41)
Образование
С 3 мая ученики выпускных (9-го и 12-го), а также начальных (1-4) классов будут допущены к контактному обучению с соблюдением мер предосторожности. Допуск к контактному обучению остальных школьных ступеней правительство будет обсуждать в дальнейшем.
С 3 мая заниматься спортом и тренировками в помещениях, проводить там молодежную работу, деятельность по интересам и занятия по повышению квалификации можно с соблюдением правила 2+2 и других мер предосторожности. Это значит, что вместе могут заниматься до двух человек, придерживаясь с другими дистанции не менее двух метров.
Помимо прочего это значит, что разрешены также парные тренировки, которые подпадают под определение индивидуального спорта, например, парная игра в теннис. При организации деятельности необходимо учитывать требование заполнять помещения не более, чем на 25%. Групповые тренировки и виды деятельности по-прежнему запрещены.
С соблюдением мер безопасности можно проводить и такие виды дополнительного обучения и экзаменов, которые необходимы для получения ограниченного конкретным сроком действия свидетельства о профессиональной квалификации.
Спортивные и посвященные здоровому образу жизни мероприятия, а также спортивные соревнования
С 3 мая вне помещений разрешено проводить спортивные и посвященные здоровому образу жизни мероприятия максимум для 150 человек, которые должны быть разбиты на группы по 10 человек, включая руководителя. Группы не должны пересекаться между собой. Мероприятие должно завершиться к 21.00.
С 3 мая увеличится разрешенное количество участников профессиональных соревнований высшего уровня, в том числе первой лиги. Это значит, что в помещениях в соревнованиях вместе с персоналом может участвовать до 100, а вне помещений – до 200 человек. В помещениях мне зоны соревновательной деятельности можно передвигаться с соблюдением правила 2+2. Это касается, например, раздевалок и деятельности вспомогательного персонала. Зрителей на соревнованиях быть не должно. Временных ограничений для соревнований высшего уровне не установлено.
Бани, СПА, бассейны, водные центры
Бани, СПА, бассейны в помещениях и водные центры должны оставаться закрытыми также после 3 мая.
С 3 мая в них можно только заниматься спортом и тренироваться, учитывая вышеперечисленные ограничения для занятий спортом.
С 3 мая с 6.00 до 21.00 могут быть открыты расположенные под открытым небом бассейны, водные центры и СПА, а также, например, баccейны-бочки. Если речь идет о территории, на которой расположена также построенная баня, то она должна быть закрыта. Одновременно на открытой территории могут находиться в группах до 10 человек не более 150 человек.
Музеи и выставочные помещения, богослужения, публичные мероприяти и собрания под открытым небом.
С 3 мая можно посещать музеи и выставочные комплексы, расположенные в помещениях, соблюдая при этом правило 2+2 и требование заполнять помещения не более чем на 25 процентов. Если в помещении музей или выставочного комплекса расположено несколько залов или комнат, то требование 25-процентной заполняемости распространяется на каждую комнату в отдельности.
Групповые экскурсии и программы для публики в помещениях не разрешены, за исключением тех, что проводятся для допущенных к контактному обучению учеников одного класса или детей из одной группы детского сада. Проводить детские дни рождения или другие развлекательные мероприятия в музеях и выставочных комплексах нельзя. Музеи и выставки могут работать с 6.00 до 19.00.
С 3 мая с учетом вышеперечисленных ограничений относительно передвижения, времени и заполняемости помещений можно проводить также богослужения и другие религиозные обряды.
Для всех остальных проводящихся в помещениях публичных мероприятий как культурной, так и развлекательной сферы действуют прежние ограничения.
С 3 мая вне помещений разрешено проводить публичные собрания и богослужения, а также все прочие публичные мероприятия как культурной, так и развлекательной сферы максимум для 150 человек. Люди при этом должны быть разбиты на группы до 10 человек, не пересекающиеся между собой. Мероприятия можно проводить с 6.00 до 21.00.
Предприятия общественного питания
С 3 мая на открытой территории заведений общественного питания можно принимать пищу до 21.00. Столы должны быть расставлены так, чтобы открытая территории была заполнена максимум на 50 процентов, между столами должен оставаться достаточный промежуток. За одним столом может находиться не более 10 человек. Клиенты по-прежнему не могут есть и пить во внутренних помещениях заведений общепита, разрешено продавать еду навынос.
С 3 мая ресторанам и кафе разрешается открыть уличные террасы.
В случае, если питание организовано на рабочем месте для своих сотрудников, его следует предлагать с соблюдением дистанции между клиентами и по возможности отдавать предпочтение продаже еды навынос. В гостиницах по-прежнему можно кормить ночующих клиентов только в номерах. В номерах нельзя открывать приватные рестораны.
Предприятия торговли и обслуживания
С 3 мая для клиентов могут открыться все магазины, соблюдать нужно требование 2+2 и заполнять помещения не более, чем на 25%. Это требование действует относительно каждого магазина в отдельности.
Для предприятий обслуживания правила не изменятся, это значит, что они могут работать с соблюдением правила 2+2 и требования 25-процентной заполняемости.
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