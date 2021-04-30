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30.04.2021, 12:30
ТОП-50 | Зарплаты в местных самоуправлениях: впереди таллиннские чиновники и старейшина Виймси
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Старейшина Виймси Иллар Леметти
Andres Putting
Согласно недавно обнародованным данным о зарплатах чиновников местных самоуправлений в 2021 году, в ТОП-50 попало много сотрудников столичной горуправы.
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