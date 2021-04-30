Профессор Криста Фишер относится к предстоящим послаблениям с тревогой — спад заболеваемости COVID-19 почти остановился(15)
Член Научного совета профессор математической статистики Тартуского университета Криста Фишер призналась изданию Delfi, что смягчение с понедельника коронавирусных ограничений внушает ей тревогу. Она надеялась, что к началу мая суточный показатель заболеваемости будет ниже, чем он есть сейчас — хотелось его видеть ниже 300.
Фишер отметила, что тенденция спада заболеваемости уже не такая быстрая. К примеру, сегодняшние цифры почти такие же, как и неделю назад. Сегодня за сутки прибавилось 362 новых инфицированных, а в прошлую пятницу — 390 .
"В Ида-Вирумаа заболеваемость существенно не снизилась", — отметила профессор. Сейчас в Ида-Вирумаа самый высокий показатель заболеваемости на 100 000 населения — 527. Для сравнения — самый низкий показатель в Вырумаа (121), средний по Эстонии — 411.
Фишер согласна, что ограничения нельзя сохранять бесконечно, и хочется надеяться, что ситуацию поможет держать под контролем набирающая ход вакцинация и хорошая погода. Но в то же время ученый признает, что были надежды на то, что к сегодняшнему дню вакцинация среди пожилых людей примет больший охват.
"Будет хорошо, если люди используют хорошую погоду и будут больше встречаться на свежем воздухе", — надеется она.
Важно сохранять чувство опасности
Преждевременно ли ослабление ограничений при нынешнем уровне заболеваемости? Однозначной позиции по данному вопросу у Фишер нет. Она отмечает, что нынешняя ситуация схожа с той, которая была в ноябре минувшего года. Но тогда были открыты увеселительные заведения и дети ходили (за исключением Харьюмаа и Ида-Вирумаа) в школу.
Надежду на удержание ситуации под контролем дает и то, что развлечения сейчас еще в основном ограничены, не все дети еще посещают школу. С понедельника в учебные заведения вернутся только ученики начальных и выпускных классов.
"Важно, чтобы не снизилось чувство опасности", — подчеркнула Фишер.
Каким мог бы быть следующий шаг по смягчению ограничений?
Фишер считает, что следующий шаг по смягчению ограничений было бы правильным делать тогда, когда продолжится тенденция снижения заболеваемости. "Если спад продолжится, то новые послабления можно было бы предпринять через две недели".
Профессор предполагает, что смягчения могли бы касаться учащихся — к примеру, перевести на контактное обучение и остальные классы. При этом она отметила важность проветривания помещений.
"Послабления скорее надо сделать для школьников, а не для сферы развлечений, — говорит Фишер. — Я понимаю и театры, актеры тоже хотят работать. Но с этим стоит еще подождать".
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