Профессор Криста Фишер относится к предстоящим послаблениям с тревогой — спад заболеваемости COVID-19 почти остановился

Член Научного совета профессор математической статистики Тартуского университета Криста Фишер призналась изданию Delfi, что смягчение с понедельника коронавирусных ограничений внушает ей тревогу. Она надеялась, что к началу мая суточный показатель заболеваемости будет ниже, чем он есть сейчас — хотелось его видеть ниже 300.

Фишер отметила, что тенденция спада заболеваемости уже не такая быстрая. К примеру, сегодняшние цифры почти такие же, как и неделю назад. Сегодня за сутки прибавилось 362 новых инфицированных, а в прошлую пятницу — 390 .

"В Ида-Вирумаа заболеваемость существенно не снизилась", — отметила профессор. Сейчас в Ида-Вирумаа самый высокий показатель заболеваемости на 100 000 населения — 527. Для сравнения — самый низкий показатель в Вырумаа (121), средний по Эстонии — 411.

Фишер согласна, что ограничения нельзя сохранять бесконечно, и хочется надеяться, что ситуацию поможет держать под контролем набирающая ход вакцинация и хорошая погода. Но в то же время ученый признает, что были надежды на то, что к сегодняшнему дню вакцинация среди пожилых людей примет больший охват.

"Будет хорошо, если люди используют хорошую погоду и будут больше встречаться на свежем воздухе", — надеется она.

Важно сохранять чувство опасности

Преждевременно ли ослабление ограничений при нынешнем уровне заболеваемости? Однозначной позиции по данному вопросу у Фишер нет. Она отмечает, что нынешняя ситуация схожа с той, которая была в ноябре минувшего года. Но тогда были открыты увеселительные заведения и дети ходили (за исключением Харьюмаа и Ида-Вирумаа) в школу.

Надежду на удержание ситуации под контролем дает и то, что развлечения сейчас еще в основном ограничены, не все дети еще посещают школу. С понедельника в учебные заведения вернутся только ученики начальных и выпускных классов.

"Важно, чтобы не снизилось чувство опасности", — подчеркнула Фишер.

Каким мог бы быть следующий шаг по смягчению ограничений?