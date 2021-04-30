Из-за ремонта улицы Поска в центре Таллинна временно изменится организация дорожного движения

С 3 по 7 мая часть дороги по направлению из центра города (со стороны здания, известного в народе как ”Черный лебедь”) будет закрыта. Движение будет перенаправлено на расположенную со стороны моря часть дороги. Для движения будет открыто по одной полосе в каждом направлении.

Начиная с 10 мая организация движения изменится с точностью до наоборот: закрыты будут полосы движения со стороны моря, а открыты — те, что ближе к ”Черному лебедю”.

Участников дорожного движения просят следовать указаниям временных знаков и запастись временем. Рекомендуется использовать объездные пути, обозначенные соответствующими знаками.

Ремонтные работы производятся на 750-метровом участке улицы Поска от ул. Весивярава до Нарва мнт, также на 80-метровом участке улицы Весивярава и 200-метровом отрезке Нарва мнт по направлению в центр города. В ходе ремонта изменится облик улицы Поска, улучшатся условия передвижения велосипедистов и пешеходов. Организация парковки станет более упорядоченной. Будут обновлены техносети и уличное освещение, построен трубопровод ливневой канализации. Срок сдачи работ — 15 октября.