В 2023 году произойдет внеочередное повышение пенсий на 20 евро

Внеочередное повышение базовой части пенсии поможет также людям с низкой зарплатой и более коротким пенсионным стажем получать более высокую пенсию. ”Повышение базовой части пенсии затронет всех получателей, но значительнее всего ощутят повышение именно люди более старшего поколения с низким размером пенсии. Нашей целью и является помочь прежде всего таким людям. Помимо этого, внеочередное повышение пенсий повлияет и на повышение пенсий в последующие годы, потому что при ежегодной индексации пенсий учитывается и внеочередное повышение”, — пояснила министр социальной защиты Сигне Рийсало.

Помимо повышения базовой части пенсий, на 20 евро вырастет и народная пенсия, которая составит 286 евро в месяц. Таким образом будет снижен риск абсолютной бедности. После индексации 1 апреля 2023 года народная пенсия предположительно вырастет до почти 300 евро, и это затронет 3200 пенсионеров.

После планируемого внеочередного повышения пенсий средняя пенсия по старости для человека с 44-летним стажем после 1 января 2023 года вырастет до почти 595 евро. После индексации 1 апреля 2023 года она предположительно составит 622 евро.

Степень относительной бедности, которая является показателем разницы в доходах, была выше всего именно среди людей 65 лет и старше, и это прежде всего потому, что в этой возрастной группе трудовая занятость, как правило, ниже и живут, зачастую, в одиночестве. По данным Департамента статистики, в 2019 году 41,4% людей в возрасте 65 лет и старше, а также 76,8% одиноких людей 65 лет и старше проживали в относительной бедности.

Помимо внеочередного повышения пенсий, в программе правительства предусмотрено, что свободные деньги, полученные от реформы второй пенсионной ступени, будут направлены на покрытие дефицита в пенсионном страховании и на освобождение от налогов средней пенсии по старости.