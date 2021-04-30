Можно ли превратить Марс в обитаемую планету?

"Нужно добиться на Марсе парникового эффекта, который сейчас на Земле нам мешает. На Марсе он нам нужен — нужно увеличить как количество диоксида углерода, так и водяного пара. Мы хорошо понимаем, какие преграды мешают сделать Марс теплее и наполнить его водой. Это несуществующее магнитное поле — Марс все время продолжает терять свою и так уже ничтожную атмосферу. Это один из самых существенных элементов — нужно создать искусственное магнитное поле, чтобы оно удержало ту атмосферу, которую мы создадим», — объясняет член правления Латвийского астрономического общества и владелица обсерватории StarSpace Анна Гинтере.

Очень желательна умеренная температура без сильных перепадов между ночью и днем. Абсолютно необходима вода, ведь всю нужную воду на космических кораблях не привезти. Будет замечательно, если кратеры и пересохшие русла древних рек снова наполнятся жидкой водой. Но для этого нужна атмосфера, а она на Марсе очень разреженная — атмосферное давление составляет всего 0,6% от среднего земного на уровне моря. Если температура воздуха вблизи от экватора днем поднимается выше нуля, то атмосферное давление не позволяет воде на Марсе быть жидкой. Возобновление атмосферы — самое главное, центральное задание, и на него опираются все грандиозные задумки по терраформированию Марса. И это задание очень сложное.

На Марсе нет условий, которые на Земле воспринимаются как сами собой разумеющиеся. Больше нет — существует ряд доказательств, что много миллиардов лет назад хотя бы часть этих условий была и на Марсе. Что же необходимо для того, чтобы жизнь на этой мертвой планете сделать более комфортной и похожей на земную?

Думаю, через несколько сотен и тысяч лет — если человечество не доведет себя до нового каменного века — терраформирование не будет чем-то нереальным. Но я бы определенно не надеялась на это в нынешнем тысячелетии. Возможно, позже. Конечно, сложно прогнозировать развитие технологий, но мы уже были свидетелями, что порой оно происходит большими скачками. Может быть, нам не хватает всего одного уникального ученого, который внезапно сделает потрясающее открытие и оно поможет вернуть магнитное поле Марса? Анна Гинтере, член правления Латвийского астрономического общества, владелица обсерватории StarSpace

Магнитное поле Земли играет большую роль в нашей благополучной жизни на этой планете — оно защищает Землю от солнечного ветра (потока заряженных частиц) — и этим помогает сохранять атмосферу, в том числе озоновый слой, который спасает нас от ультрафиолетового излучения. На Марсе около четырех миллиардов лет назад было магнитное поле, но оно исчезло по до конца не изученным пока причинам, поэтому планета постепенно потеряла свою атмосферу.

Искусственное магнитное поле и атмосфера для целой планеты? Возможно, звучит как чистая фантазия без какой-либо привязки к реальности, но это не совсем так — не зря о терраформировании всерьез рассуждает ряд исследователей и астрономов.

Конечно, атмосфера, которая позволит нагреть планету, создать необходимое давление для воды и частично защитить планету от радиации, не обязательно пригодна для дыхания человека. Насыщение атмосферы кислородом — еще одна часть рассказа о терраформировании, и здесь главными героями будут сине-зеленые водоросли (цианобактерии).

Производство парниковых газов