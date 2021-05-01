Пеэтер Мардна: если отказавшийся от прививки и ношения маски человек распространяет COVID-19, его нужно привлекать к уголовной ответственности

Что делать с противниками вакцинации?

Спорить с ним смысла нет. Европейский суд по правам человека как раз ведь решил, что обязательная вакцинация необходима. Недавно в телепрограмме, которую ведет Ану Вялба, был разговор с одной переболевшей COVID-19 дамой. Женщина сообщила, что она не носит маску и не собирается вакцинироваться. А вот Вялба ее не спросила: а как быть с теми сотнями тысяч евро, которые потратили на ваше лечение — вы готовы за это сами заплатить? Те, кто правила не соблюдает, обрекает общество на очень большие расходы.

В советское время было так: если человек заболел сифилисом или триппером, и, зная свой диагноз, передал болезнь дальше, то его ждали пять лет тюрьмы. Сейчас такой порядок отменили. Но простите, это может быть некрасиво, но, по-моему, можно сделать так: если человек не вакцинируется, не носит маску и из-за него кто-то заболеет, то такого распространителя инфекции нужно привлекать к уголовной ответственности.

Каким могло бы быть наказание?

Для начала — денежный штраф. Можно сделать и следующим образом: если человек не соблюдает введенные правила и заболевает, то Больничная касса не оплачивает его лечение.

А как это проверить? Человек же всегда может сказать, что следовал всем правилам, но заболел.

Ну, к примеру, если его пригласили на прививку, а он не приходит. Если он не носит маску.

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