За сутки в Эстонии выявлено 362 случая заражения коронавирусом, умерли три человека

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 148 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 110 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 75, в Тартумаа — 29, в Пярнумаа — 26, в Валгамаа — 18, в Ярвамаа — 13 и в Ляэне-Вирумаа — 12 новых положительных тестов. В Вильяндимаа прибавилось девять, в Рапламаа — восемь, на Сааремаа — семь, в Пылвамаа — пять, в Йыгевамаа — четыре, в Вырумаа и на Хийумаа — по одному новому случаю заражения. В Ляэнемаа новых положительных тестов не прибавилось. У шести получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 402,5 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 8,3%.

По состоянию на утро 30 апреля в больницах находится 339 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается 54 пациента, из которых на управляемом дыхании 44 человека.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 25. Домой выписали 24 человека, 12 человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

В стационарном лечении нуждались 7% от общего количества больных. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 68 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 264 человека (77%).

За сутки умерло трое зараженных коронавирусом — 45-летний мужчина, 70-летняя женщина и 79-летняя женщина. Всего в Эстонии умер 1 161 зараженный коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 7 046 историй болезни COVID-19 с 6 786 пациентами.

По состоянию на 30 апреля выздоровело 111 274 человека. Из них история болезни 72 894 человек (65,5%) завершена, у 38 380 человек (34,5%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.