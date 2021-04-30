Конфликт продолжается: медсестер Эстонии не устраивает предложенное повышение зарплат

Как заявила президент Союза медсестер Аннели Каннус, договоренность повысить медсестрам оплату труда на 40 евроцентов в час и работникам по уходу на 25 центов в час в условиях постоянных переработок не удовлетворит потребности медиков, сообщили в пятницу радионовости ERR.