30.04.2021, 09:12
Конфликт продолжается: медсестер Эстонии не устраивает предложенное повышение зарплат(41)
Как заявила президент Союза медсестер Аннели Каннус, договоренность повысить медсестрам оплату труда на 40 евроцентов в час и работникам по уходу на 25 центов в час в условиях постоянных переработок не удовлетворит потребности медиков, сообщили в пятницу радионовости ERR.
В организации ждут проведения переговоров с работодателями.
Напомним, что 19 апреля Союз медсестер обратился к госпримирителю, так как Союз больниц отказался вести переговоры о повышении зарплат.