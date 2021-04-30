Новости Эстонии
30.04.2021, 09:12

Конфликт продолжается: медсестер Эстонии не устраивает предложенное повышение зарплат

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Õde Tamara tõstab ta käed nagu filmitegelane, keda selja tagant püstoliga ähvardatakse.
Õde Tamara tõstab ta käed nagu filmitegelane, keda selja tagant püstoliga ähvardatakse.
Foto: Rauno Volmar
Союз медсестер Эстонии объявил в четверг, что не присоединится к подписанному днем ранее несколькими организациями медиков и работодателями коллективному договору, поскольку он не учитывает потребности медсестер и лицензированных работников по уходу, пишет rus.err.

Как заявила президент Союза медсестер Аннели Каннус, договоренность повысить медсестрам оплату труда на 40 евроцентов в час и работникам по уходу на 25 центов в час в условиях постоянных переработок не удовлетворит потребности медиков, сообщили в пятницу радионовости ERR.

В организации ждут проведения переговоров с работодателями.

Напомним, что 19 апреля Союз медсестер обратился к госпримирителю, так как Союз больниц отказался вести переговоры о повышении зарплат.

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