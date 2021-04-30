"Каких-то иных вариантов нет". Профессор ТТУ рекомендует ввести налог на автомобили

Профессор пояснил, что число автомобилей с гибридным и электрическим приводом постоянно растет, и в будущем поступления акциза на топливо из ископаемых источников энергии будут уменьшаться.

Антов также указал на то, что Эстония практически единственная страна в Европе, в которой никак не облагается налогом покупка автомобиля или или владение им.

"Я не хочу сказать, что налог на автомобили введут прямо сейчас, и, конечно, для большинства это вообще непопулярное решение. Однако я особо не вижу каких-то иных вариантов, которые в долгосрочной перспективе могли бы решить проблему транспортной системы и дорожной сети, если мы не начнем думать о каком-то таком решении", — подчеркнул профессор.

Согласно составленному Teede Tehnokeskus анализу, на который ссылался Антов, накопленное недофинансирование дорожной сети к 2030 году достигнет 2,1 млрд евро.