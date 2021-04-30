ФОТО | В центре Таллинна зацвели городские огороды

"Было очень приятно, что в городском огороде на улице Коллане уже распустились весенние цветы, а у местных жителей есть много идей по развитию сада. Мы также обсудили с представителями районной общины способы, которыми управа могла бы посодействовать воплощению в жизнь их идей. Такие же встречи мы хотели бы провести с представителями и других городских огородов. Главное, чтобы обе стороны имели представление о планах друг друга, в таком случае сотрудничество будет максимально плодотворным. Только все вместе мы сможем сделать город лучше!"- заключила старейшина Кесклинна Моника Хауканымм.

В Кесклинне на данный момент есть четыре городских огорода, которые были созданы при поддержки Таллинна: Американский огород в Уус Маальм, общинный огород Кадриорга на улице Коллане, Африканский сад общины Юхкентали на улице Пюссироху, а также учебный огород НКО еврейского детского сада. Также за три года 22 детских учреждения получили финансирование на деятельность, связанную с учебными огородами.

Таллинн поддерживает садоводческую некоммерческую деятельность с 2020 года. Финансовую поддержку можно получить на приобретение необходимых для садоводства материалов, инструментов и инвентаря, а также на проведение мастер-классов, толок и других мероприятий. Заявку на получения финансирования может подать юридические лица, в том числе некоммерческие и коммерческие объединения, а также частные детские сады и школы. За прошлый год город поддержал 12 городских огородов на сумму 40 000 евро, на сегодняшний день поддержку получили уже 22 сада в сумме на 79 000 евро. Подавать заявку на финансовую поддержку можно каждый год к первому февраля.



