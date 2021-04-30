С понедельника прививку от COVID-19 могут получить все желающие в возрсте 50+

Кроме того, регистрация по-прежнему открыта для всех людей, входящих в группу риска по COVID-19, независимо от возраста, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства социальных дел.

По словам министра здоровья и труда Танеля Кийка, снятие последних ограничений при регистрации на вакцинацию произойдет во второй половине мая.

На вакцинацию можно зарегистрироваться в электронной регистратуре, по телефону в местной больнице или в регистратуре частных медицинских учреждений.

Вопросы по поводу использования электронной регистратуры можно задать по справочному телефону 6003 033, который работает ежедневно с 10 до 14 часов.

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