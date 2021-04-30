Новости Эстонии
30.04.2021, 07:36

С понедельника прививку от COVID-19 могут получить все желающие в возрсте 50+

 (5)
Kaja keskuses vaktsineeriti inimesi 13.03.2021
Kaja keskuses vaktsineeriti inimesi 13.03.2021
Foto: Andres Putting
Со следующей недели на вакцинацию от коронавируса в Эстонии смогут вакцинироваться все желающие с 50-летнего возраста, включая людей, которым исполнится 50 лет в текущем году, пишет rus.err.

Кроме того, регистрация по-прежнему открыта для всех людей, входящих в группу риска по COVID-19, независимо от возраста, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства социальных дел.

По словам министра здоровья и труда Танеля Кийка, снятие последних ограничений при регистрации на вакцинацию произойдет во второй половине мая.

На вакцинацию можно зарегистрироваться в электронной регистратуре, по телефону в местной больнице или в регистратуре частных медицинских учреждений.

Вопросы по поводу использования электронной регистратуры можно задать по справочному телефону 6003 033, который работает ежедневно с 10 до 14 часов.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Оставить комментарий Читать комментарии (5)