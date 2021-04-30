С понедельника прививку от COVID-19 могут получить все желающие в возрсте 50+(12)
”В течение мая мы постепенно будет открывать возможности вакцинирования для всех желающих. Значительно выросшие в объеме поставки вакцины в ближайшие недели позволят начать вакцинацию всех лиц старше 50 лет с новой недели, а уже со второй половины мая мы планируем начать вакцинацию для лиц старше 16-49 лет”, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк. "Вакцинация спасает жизни, снижает нагрузку на больницы и позволит нам постепенно ослабить ограничения и вернуть общество к нормальному образу жизни. Вот почему очень важно, чтобы каждый из нас использовал возможность вакцинации”.
Мы по прежнему ожидаем на вакцинацию людей старше 16 лет из группы риска COVID-19. Информацию о своей принадлежности к группе риска человек может получить у семейного врача или на интернет-странице Портала Пациентов www.digilugu.ee в разделе "Мои данные". Больничная касса составила списки людей из группы риска по состоянию на начало января, и для них по прежнему открыта возможность бронирования времени для вакцинации на сайте дигитальной регистратуры.
”Марафон вакцинации в нашей стране достиг одной важной вехи: большинство людей из группы риска теперь получили возможность пройти вакцинацию. Поэтому мы всячески приветствуем привлечение к процессу вакцинации новых целевых групп”, — пояснила доктор Ли Валликиви, глава Союза Семейных Врачей Эстонии. ”Основная цель государственного плана вакцинации заключалась в вакцинации в первую очередь пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, чтобы защитить наиболее уязвимые слои общества. Семейные врачи по-прежнему играют ключевую роль в вакцинации людей из групп риска, поскольку они имеют более полное представление о состоянии здоровья людей из своего регистра и имеют доверительные отношения с пациентами”.
Поскольку контактные данные пациентов могли измениться, семейные врачи продолжают приглашать всех людей из группы риска, с которыми центры семейной медицины еще не связались для приглашения на вакцинацию.
Чтобы зарегистрировать время для вакцинации, воспользуйтесь государственной дигитальной регистратурой.
Официальную информацию о вакцинации против COVID-19 в Эстонии можно найти на сайте: www.vaktsineeri.ee, Часто задаваемые вопросы о вакцинации против COVID-19 в Эстонии.
Информацию о вакцинации в центрах семейных врачей можно найти на сайте Союза Семейных Врачей www.perearstiselts.ee и на сайте вашего центра семейных врачей.
Как забронировать время для вакцинации
Вакцинация открыта для всех людей в возрасте от 50 лет и старше, а также для тех, кому в этом году исполняется 50 лет.
Кроме этого на вакцинацию ожидаются люди старше 16 лет из группы риска COVID-19.
Проверить, относитесь ли вы к группе риска можно на Портале Пациентов www.digilugu.ee
Забронировать время вакцинации можно на сайте дигитальной регистратуры, где свободныечасы вакцинации добавляются в соответствии с объемами поставок вакцины в страну. Также для этого можно позвонить в больницу, или позвонить партнерам Больничной кассы из частного сектора, которые проводят вакцинацию.
NB! Люди из группы риска могут забронировать время вакцинации как в центре семейных врачей, так и в других медицинских учреждениях. Подробную информацию о доступных вариантах вакцинации для себя можно найти на Портале Пациента www.digilugu.ee.
Дополнительную информацию о вакцинации можно получить, позвонив по телефону государственной информации 1247
По телефону 6003 033 у волонтеров специально созданной службы можно получить руководства для бронирования визитов на сайте дигитальной регистратуры, звонки принимаются ежедневно с 10:00 до 14:00.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.