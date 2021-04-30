Новости Эстонии
30.04.2021, 07:36

С понедельника прививку от COVID-19 могут получить все желающие в возрсте 50+

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Kaja keskuses vaktsineeriti inimesi 13.03.2021
Kaja keskuses vaktsineeriti inimesi 13.03.2021
Foto: Andres Putting
С понедельника, 3 мая, на вакцинацию от COVID-19 ожидаются все люди, которым исполнилось 50 лет или которые достигнут возраста 50 лет в этом году. Также на вакцинацию ожидаются все люди, входящие в группу риска COVID-19, независимо от их возраста. Время вакцинации можно забронировать на сайте дигитальной регистратуры www.digiregistratuur.ee. Также для этого можно позвонить в больницу, или позвонить партнерам Больничной кассы из частного сектора, которые проводят вакцинацию.

”В течение мая мы постепенно будет открывать возможности вакцинирования для всех желающих. Значительно выросшие в объеме поставки вакцины в ближайшие недели позволят начать вакцинацию всех лиц старше 50 лет с новой недели, а уже со второй половины мая мы планируем начать вакцинацию для лиц старше 16-49 лет”, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк. "Вакцинация спасает жизни, снижает нагрузку на больницы и позволит нам постепенно ослабить ограничения и вернуть общество к нормальному образу жизни. Вот почему очень важно, чтобы каждый из нас использовал возможность вакцинации”.

Мы по прежнему ожидаем на вакцинацию людей старше 16 лет из группы риска COVID-19. Информацию о своей принадлежности к группе риска человек может получить у семейного врача или на интернет-странице Портала Пациентов www.digilugu.ee в разделе "Мои данные". Больничная касса составила списки людей из группы риска по состоянию на начало января, и для них по прежнему открыта возможность бронирования времени для вакцинации на сайте дигитальной регистратуры.

”Марафон вакцинации в нашей стране достиг одной важной вехи: большинство людей из группы риска теперь получили возможность пройти вакцинацию. Поэтому мы всячески приветствуем привлечение к процессу вакцинации новых целевых групп”, — пояснила доктор Ли Валликиви, глава Союза Семейных Врачей Эстонии. ”Основная цель государственного плана вакцинации заключалась в вакцинации в первую очередь пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, чтобы защитить наиболее уязвимые слои общества. Семейные врачи по-прежнему играют ключевую роль в вакцинации людей из групп риска, поскольку они имеют более полное представление о состоянии здоровья людей из своего регистра и имеют доверительные отношения с пациентами”.

Поскольку контактные данные пациентов могли измениться, семейные врачи продолжают приглашать всех людей из группы риска, с которыми центры семейной медицины еще не связались для приглашения на вакцинацию.

Чтобы зарегистрировать время для вакцинации, воспользуйтесь государственной дигитальной регистратурой.

Официальную информацию о вакцинации против COVID-19 в Эстонии можно найти на сайте: www.vaktsineeri.ee, Часто задаваемые вопросы о вакцинации против COVID-19 в Эстонии.

Информацию о вакцинации в центрах семейных врачей можно найти на сайте Союза Семейных Врачей www.perearstiselts.ee и на сайте вашего центра семейных врачей.

Как забронировать время для вакцинации

Вакцинация открыта для всех людей в возрасте от 50 лет и старше, а также для тех, кому в этом году исполняется 50 лет.

Кроме этого на вакцинацию ожидаются люди старше 16 лет из группы риска COVID-19.

Проверить, относитесь ли вы к группе риска можно на Портале Пациентов www.digilugu.ee

Забронировать время вакцинации можно на сайте дигитальной регистратуры, где свободныечасы вакцинации добавляются в соответствии с объемами поставок вакцины в страну. Также для этого можно позвонить в больницу, или позвонить партнерам Больничной кассы из частного сектора, которые проводят вакцинацию.

NB! Люди из группы риска могут забронировать время вакцинации как в центре семейных врачей, так и в других медицинских учреждениях. Подробную информацию о доступных вариантах вакцинации для себя можно найти на Портале Пациента www.digilugu.ee.

Дополнительную информацию о вакцинации можно получить, позвонив по телефону государственной информации 1247

По телефону 6003 033 у волонтеров специально созданной службы можно получить руководства для бронирования визитов на сайте дигитальной регистратуры, звонки принимаются ежедневно с 10:00 до 14:00.

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