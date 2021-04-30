С понедельника прививку от COVID-19 могут получить все желающие в возрасте 50+

”В течение мая мы постепенно будет открывать возможности вакцинирования для всех желающих. Значительно выросшие в объеме поставки вакцины в ближайшие недели позволят начать вакцинацию всех лиц старше 50 лет с новой недели, а уже со второй половины мая мы планируем начать вакцинацию для лиц старше 16-49 лет”, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк. "Вакцинация спасает жизни, снижает нагрузку на больницы и позволит нам постепенно ослабить ограничения и вернуть общество к нормальному образу жизни. Вот почему очень важно, чтобы каждый из нас использовал возможность вакцинации”.

Мы по прежнему ожидаем на вакцинацию людей старше 16 лет из группы риска COVID-19. Информацию о своей принадлежности к группе риска человек может получить у семейного врача или на интернет-странице Портала Пациентов www.digilugu.ee в разделе "Мои данные". Больничная касса составила списки людей из группы риска по состоянию на начало января, и для них по прежнему открыта возможность бронирования времени для вакцинации на сайте дигитальной регистратуры.

”Марафон вакцинации в нашей стране достиг одной важной вехи: большинство людей из группы риска теперь получили возможность пройти вакцинацию. Поэтому мы всячески приветствуем привлечение к процессу вакцинации новых целевых групп”, — пояснила доктор Ли Валликиви, глава Союза Семейных Врачей Эстонии. ”Основная цель государственного плана вакцинации заключалась в вакцинации в первую очередь пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, чтобы защитить наиболее уязвимые слои общества. Семейные врачи по-прежнему играют ключевую роль в вакцинации людей из групп риска, поскольку они имеют более полное представление о состоянии здоровья людей из своего регистра и имеют доверительные отношения с пациентами”.

Поскольку контактные данные пациентов могли измениться, семейные врачи продолжают приглашать всех людей из группы риска, с которыми центры семейной медицины еще не связались для приглашения на вакцинацию.