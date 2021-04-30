В Кохтла-Ярве ночная поездка на электросамокате завершилась для молодой женщины в больнице

Несчастье произошло в 23.55 четверга. В Кохтла-Ярве на улице Калеви женщина ехала на электрическом самокате и упала.

Как сообщает полиция, за минувшие сутки было задержано 8 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 1 водитель в состоянии накотического опьянения.