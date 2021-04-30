30.04.2021, 07:10
В Кохтла-Ярве ночная поездка на электросамокате завершилась для молодой женщины в больнице
Задержано 9 водителей
Ilmar Saabas
Вчера поздно вечером в Кохтла-Ярве произошло ДТП, в котором пострадала 23-летняя женщина.
Несчастье произошло в 23.55 четверга. В Кохтла-Ярве на улице Калеви женщина ехала на электрическом самокате и упала.
Пострадавшую доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.
Как сообщает полиция, за минувшие сутки было задержано 8 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 1 водитель в состоянии накотического опьянения.