ВИДЕО | Более 30 человек погибли во время религиозного праздника в Израиле

Как передает издание, изначально сообщалось, что во время праздника произошло обрушение трибуны. Однако затем власти указали, что причиной инцидента стала давка.

Экстренная медицинская служба Magen David Adom отмечает в Twitter, что шесть пострадавших находятся в критическом состоянии, состояние 18 оценивается как тяжелое, двое получили травмы средней, а 39 — легкой степени тяжести.

Как передает Reuters, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее ”тяжелой катастрофой”. ”Все мы молимся об исцелении раненых”, — отметил он.

В эвакуации раненых и тел погибших принимают участие военнослужащие израильской армии, сообщает пресс-служба военных.

”Бойцы спасательной бригады службы тыла, медицинские силы Северного командования и несколько вертолетов ВВС с медицинскими бригадами, а также военнослужащие подразделения 669 оказывают помощь в инциденте с множеством пострадавших на горе Мерон”, — говорится в сообщении армии.