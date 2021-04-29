29.04.2021, 22:31
Правительство облегчило пересечение эстонско-латвийской границы для работы или учебы
Foto: Rauno Volmar
Правительство одобрило изменение в порядке пересечения эстонско-латвийской границы, которое позволит с 3 мая ежедневно пересекать границу для работы или учебы с одним тестом на коронавирус в неделю, сообщила пресс-служба правительства.
Результат теста должен быть отрицательным или человек должен быть признан инфекционно безопасным. Правило касается людей, которые пересекаются эстонско-латвийскую границу чаще, чем два раза в неделю.
Таким образом, для людей, пересекающих границу чаще двух раз в неделю, требуется делать тест один раз в течение 7 дней. Без теста границу для работы или учебы можно пересекать в случае, если человек переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев, или он прошел вакцинацию.
Данное исключение сделано прежде всего для смягчения ситуации вокруг работников и предпринимателей Вырумаа.