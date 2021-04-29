Правительство облегчило пересечение эстонско-латвийской границы для работы или учебы

Результат теста должен быть отрицательным или человек должен быть признан инфекционно безопасным. Правило касается людей, которые пересекаются эстонско-латвийскую границу чаще, чем два раза в неделю.

Таким образом, для людей, пересекающих границу чаще двух раз в неделю, требуется делать тест один раз в течение 7 дней. Без теста границу для работы или учебы можно пересекать в случае, если человек переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев, или он прошел вакцинацию.