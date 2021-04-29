Кристина Каллас: план жесткой экономии правительства Партии реформ оставляет Эстонию в глубоком кризисе

По словам Кристины Каллас, лидера партии Eesti 200, бюджетная стратегия Партии реформ свидетельствует об отсутствии идей в то время, когда другие ведущие европейские и мировые страны используют ссуды для стимулирования экономики и проведения крупных структурных реформ.

”Акцент на жесткую экономию без четкого плана развития свидетельствует о некомпетентности и отсутствии амбиций и, к сожалению, о возвращении к типичной для Партии реформ политике. Все амбициозные планы исчезли из бюджетной стратегии Эстонии и планы правительства Кайи Каллас стали выглядеть как продолжение двухлетнего правления Юри Ратаса”, — подчеркнула Кристина Каллас.

По словам Кристины Каллас, сегодня у нас есть исключительная возможность выйти из этого кризиса, стать сильнее, если подойти с умом к инвестированию в собственное будущее.

”Кризис в здравоохранении, экономике, а также в связях с общественностью, вызванный COVID-19, болезненно показал нам результат наших реформ, которые не были проведены до сих пор, и очень жаль, что правительство Кайи Каллас не начинает заниматься этими проблемами ”, — сказала Кристина Каллас.