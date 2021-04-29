Компания CityBee начинает работу в Тарту

”Для CityBee важно быть там, где есть люди, которые нуждаются в нашей услуге. В течение последнего полугодия к нам всё чаще обращались с вопросом, когда мы будем оказывать услугу также и в Тарту, что является знаком того, что услугу каршеринга CityBee очень ждут в Тарту”, — пояснил директор по маркетингу CityBee Eesti Эгерт Кивисаар.

Вице-мэр Тарту Раймонд Тамм добавил, что разносторонние возможности выбора для организации ежедневных поездок необходимы с позиции города, и поэтому предложение новой услуги каршеринга приветствуется. ”Растущее количество автомобилей — для нас, безусловно, вызов, поскольку во многих случаях люди покупают себе автомобиль, хотя на самом деле потребность ездить на нём небольшая, и большую часть времени автомобиль просто стоит на парковке и занимает ценное городское пространство. Услуга каршеринга создаёт хорошие предпосылки для эффективного использования транспортных средств и во многих случаях предлагает хорошую альтернативу владению личным легковым автомобилем. Также услуга представляет собой хорошую возможность тем, кто прибывает издалека на общественном транспорте и может заниматься своими делами в Тарту и его окрестностях, передвигаясь на взятом в прокат автомобиле”, — рассказал Тамм.

Каршеринг CityBee — это прокат транспортного средства на поминутной основе, с помощью которого можно просто и недорого взять на прокат фургон или легковой автомобиль.

”Пользоваться услугой CityBee удобно, поскольку начисление платы происходит поминутно, т. е. если пользуешься транспортным средством 15 минут, то и платишь тоже за 15 минут. К этому добавляется также плата за километраж, которой покрывается расход топлива”, — рассказал Кивисаар. Транспортные средства CityBee можно брать напрокат круглосуточно, используя мобильное приложение CityBee.