Компания CityBee начинает работу в Тарту
”Для CityBee важно быть там, где есть люди, которые нуждаются в нашей услуге. В течение последнего полугодия к нам всё чаще обращались с вопросом, когда мы будем оказывать услугу также и в Тарту, что является знаком того, что услугу каршеринга CityBee очень ждут в Тарту”, — пояснил директор по маркетингу CityBee Eesti Эгерт Кивисаар.
Вице-мэр Тарту Раймонд Тамм добавил, что разносторонние возможности выбора для организации ежедневных поездок необходимы с позиции города, и поэтому предложение новой услуги каршеринга приветствуется. ”Растущее количество автомобилей — для нас, безусловно, вызов, поскольку во многих случаях люди покупают себе автомобиль, хотя на самом деле потребность ездить на нём небольшая, и большую часть времени автомобиль просто стоит на парковке и занимает ценное городское пространство. Услуга каршеринга создаёт хорошие предпосылки для эффективного использования транспортных средств и во многих случаях предлагает хорошую альтернативу владению личным легковым автомобилем. Также услуга представляет собой хорошую возможность тем, кто прибывает издалека на общественном транспорте и может заниматься своими делами в Тарту и его окрестностях, передвигаясь на взятом в прокат автомобиле”, — рассказал Тамм.
Каршеринг CityBee — это прокат транспортного средства на поминутной основе, с помощью которого можно просто и недорого взять на прокат фургон или легковой автомобиль.
”Пользоваться услугой CityBee удобно, поскольку начисление платы происходит поминутно, т. е. если пользуешься транспортным средством 15 минут, то и платишь тоже за 15 минут. К этому добавляется также плата за километраж, которой покрывается расход топлива”, — рассказал Кивисаар. Транспортные средства CityBee можно брать напрокат круглосуточно, используя мобильное приложение CityBee.
Первыми поступили в Тарту фургоны, в ближайшие недели добавятся и легковые автомобили. ”Весенний сезон и активизировавшийся рынок недвижимости стимулировали использование фургонов. Частные лица используют фургоны главным образом для перевозки необходимых материалов для строительных и ремонтных работ дома и для переезда, а также для более масштабных садовых работ. Поскольку сезон подготовки к лету уже наступил, мы первыми доставили в Тарту именно фургоны”, — рассказал директор по маркетингу CityBee Eesti. К ним вскоре добавятся легковые автомобили разных марок и моделей.
Парковочные зоны CityBee располагаются как в центре Тарту, так и в жилых районах, а также возле крупнейших дорожных узлов, таких как окружная дорога и Lõunakeskus. ”Парковочные зоны мы выбрали на основе того, где потенциально самый высокий спрос на начало и завершение поездки. Если жители Тарту отметят, что парковочные зоны необходимо расширить, то просим смело сообщить нам об этом”, — сказал Кивисаар. Точные парковочные зоны отмечены красным в мобильном приложении CityBee.
В парковочных зонах Тарту также можно завершить поездку, начатую в Таллинне, поэтому посещение Тарту для жителей столицы станет ещё более удобным. ”Если до сих пор можно было приехать в Тарту на транспортном средстве CityBee, но надо было платить за весь период использования транспортного средства, другими словами, например, за все выходные. Теперь можно поехать на автомобиле в Тарту, оставить его в подходящей парковочной зоне и сразу же прекратить пользоваться услугой каршеринга”, — объяснил Кивисаар.
Точно также можно поехать из Тарту в Таллинн, взяв напрокат транспортное средство в Тарту, и завершить поездку в Таллинне.
Сейчас у CityBee в Эстонии 350 транспортных средств.