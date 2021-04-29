В предстоящие четыре года Эстонию ждет рекордное вливание денег Евросоюза

Чтобы уменьшить бюджетный дефицит в течение четырех лет до приемлемого уровня, в последующие годы все министерства и ведомства должны будут сократить свои расходы.

В следующем году правительство планирует сократить дефицит бюджета на 2%, в последующие три — по 0,5% каждый год. Большим подспорьем бюджетной четырехлетки станут европейские деньги, которых будет влито в течение четырех лет около 8 млрд. Это рекордная для Эстония сумма за время ее пребывания в составе Евросоюза.