29.04.2021, 21:39
В предстоящие четыре года Эстонию ждет рекордное вливание денег Евросоюза
Foto: Martin Pedaja
Правительство одобрило бюджетную стратегию на следующие четыре года. При этом бюджетный объем вырастет в основном за счет еврофинансирования, пишет rus.err.
Чтобы уменьшить бюджетный дефицит в течение четырех лет до приемлемого уровня, в последующие годы все министерства и ведомства должны будут сократить свои расходы.
"Экономия на расходах, начиная с 2022 года составит 61 млн евро ежегодно", — отметила премьер-министр Кая Каллас.
В следующем году правительство планирует сократить дефицит бюджета на 2%, в последующие три — по 0,5% каждый год. Большим подспорьем бюджетной четырехлетки станут европейские деньги, которых будет влито в течение четырех лет около 8 млрд. Это рекордная для Эстония сумма за время ее пребывания в составе Евросоюза.
Повышение зарплат ждет представителей внутренней безопасности, работников культуры, медиков и учителей.