Доходы россиян продолжили падать. Данные опубликовали только после послания Путина

Располагаемые доходы — это то, сколько на руках у населения остается после обязательных платежей вроде коммунальных услуг и платежей по кредитам. В реальном выражении их динамика также учитывает инфляцию.

Росстат публикует данные о доходах раз в квартал. Доклад "О социально экономическом положении России" должен был выйти 20 апреля, но ведомство перенесло его публикацию, объяснив это необходимостью "уточнения некоторых данных".

Одним из первых заметило перенос публикации издание Forbes. Оно связало это с посланием президента Владимира Путина к Федеральному собранию, с которым он выступил 21 апреля. В нем он рассказал о новых мерах по поддержке семей с детьми, а также рассказал о новом финансировании инфраструктурных проектов.

Почти весь кризисный 2020 год реальные располагаемые доходы населения снижались. По итогам года они снизились на 3%, а во втором квартале, на который пришелся режим "нерабочих" дней и закрытие компаний сферы услуг из-за пандемии коронавируса, доходы падали на 8%. При этом правительство вводило различные меры поддержки населения, например, выплаты семьям с детьми и другие.

Судя по данным Росстата, влияние кризиса на доходы сохраняется, несмотря на активные меры поддержки со стороны властей.

Реальные располагаемые доходы населения начали падать еще в 2014 году — тогда резко упал курс рубля к доллару на фоне санкций, введенных против России из-за присоединения Крыма. В последующие годы темпы роста российской экономики замедлились, а реальные располагаемые расходы в течение более чем пяти лет сокращались.

К этой и другой статистике было много претензий у властей. В 2017 году Росстат перешел в подчинение министерству экономического развития, что, по мнению экономистов, могло привести к конфликту интересов. В 2018 году Росстат возглавил выходец из минэкономразвития Павел Малков.