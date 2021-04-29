В дигитальной регистратуре более 3000 свободных номерков на вакцинацию. Зарегистрироваться вам помогут по телефону!

Инфотелефон 6003033, созданный, чтобы помочь людям зарегистрироваться на вакцинацию от коронавируса с помощью дигитальной регистратуры, который работает уже пару недель, помог более чем 350 людям.

По словам исполнительного директора НКО Vabatahtlik Koroonaabi Иво Брента Ыунапуу, не все звонившие смогли зарегистрироваться в конечном итоге на прививку, поскольку люди не знают, принадлежат ли они к группе риска или же у них отсутствуют возможности электронной идентификации. Кроме того, система не всегда определяет их как принадлежащих группе риска.

Хотя инфотелефон был создан, в частности, для поддержки пожилых людей, у которых могут возникнуть проблемы с бронированием времени для вакцинации от коронавируса в Интернете, по словам Ыунапуу, большее количество звонков связано с общими вопросами вакцинации:

”На самом деле до подтверждения бронирования с помощью дигирегистратуры мы доходим всего с 10% дозвонившимися. Люди обычно не знают, принадлежат ли они к группе риска и что при бронировании через наш телефонный номер они должны иметь доступ к компьютеру, смартфону и возможность идентификации с помощью ID-карты, Mobile ID или SmartID ”.

”Сейчас линия переполнена такими звонками, когда люди хотят записаться на вакцинацию, не имея возможности войти в систему с помощью электронных средств идентификации. К сожалению, время вакцинации по телефону 6003033 невозможно забронировать напрямую по телефону без входа на портал дигилугу”, — добавил Ыунапуу.

А свободные места есть. В общереспубликанской регистратуре по состоянию на 16.30 вечера четверга для входящих в целевую группу людей было 3283 сводобных номерка для вакцинации против COVID-19 в течение ближайших 30 дней.

Как пояснила волонтер MTÜ Vabatahtlik Koroonaabi Евгения Парв, целевыми группами (входящие в них люди имеют право вакцинироваться) являются:

- все люди, начиная с 50 лет;

- работники передовой линии (учителя, медики, спасатели, полицейские и т.д);