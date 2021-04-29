В дигитальной регистратуре более 3000 свободных номерков на вакцинацию. Зарегистрироваться вам помогут по телефону!(3)
Инфотелефон 6003033, созданный, чтобы помочь людям зарегистрироваться на вакцинацию от коронавируса с помощью дигитальной регистратуры, который работает уже пару недель, помог более чем 350 людям.
По словам исполнительного директора НКО Vabatahtlik Koroonaabi Иво Брента Ыунапуу, не все звонившие смогли зарегистрироваться в конечном итоге на прививку, поскольку люди не знают, принадлежат ли они к группе риска или же у них отсутствуют возможности электронной идентификации. Кроме того, система не всегда определяет их как принадлежащих группе риска.
Хотя инфотелефон был создан, в частности, для поддержки пожилых людей, у которых могут возникнуть проблемы с бронированием времени для вакцинации от коронавируса в Интернете, по словам Ыунапуу, большее количество звонков связано с общими вопросами вакцинации:
”На самом деле до подтверждения бронирования с помощью дигирегистратуры мы доходим всего с 10% дозвонившимися. Люди обычно не знают, принадлежат ли они к группе риска и что при бронировании через наш телефонный номер они должны иметь доступ к компьютеру, смартфону и возможность идентификации с помощью ID-карты, Mobile ID или SmartID ”.
”Сейчас линия переполнена такими звонками, когда люди хотят записаться на вакцинацию, не имея возможности войти в систему с помощью электронных средств идентификации. К сожалению, время вакцинации по телефону 6003033 невозможно забронировать напрямую по телефону без входа на портал дигилугу”, — добавил Ыунапуу.
А свободные места есть. В общереспубликанской регистратуре по состоянию на 16.30 вечера четверга для входящих в целевую группу людей было 3283 сводобных номерка для вакцинации против COVID-19 в течение ближайших 30 дней.
Как пояснила волонтер MTÜ Vabatahtlik Koroonaabi Евгения Парв, целевыми группами (входящие в них люди имеют право вакцинироваться) являются:
- все люди, начиная с 50 лет;
- работники передовой линии (учителя, медики, спасатели, полицейские и т.д);
- все, принадлежащие к группе риска (это видно в дигитальной регистратуре или знает семейный врач), начиная с 18 лет;
К тому же, как вчера было объявлено, в Ида-Вирумаа может получить прививку человек любого возраста, который приведет на вакцинацию пожилого человека (70+).
В настоящее время работу инфолинии обеспечивают десять добровольцев, но НКО надеется, что их со временем будет больше. ”По телефону 6003033 добровольцы консультируют ежедневно с 10.00 до 14.00, в будущем время работы инфонотелефона может поменяться”, — говорит Ыунапуу.
В настоящее время можно зарегистрироваться также по телефону в центрах семейных врачей и в некоторых медицинских учреждениях (среди прочих, например, в Ида-Таллиннской центральной больнице):
Инфотелефон 6003033 центра поддержки вакцинации был создан в сотрудничестве с Больничной кассой, юридической фирмой Sirel & Partners и Telia.
Все, у кого есть желание внести свой вклад и присоединиться к команде НКО Vabatahtlik Koroonaabi, могут найти информацию на сайте www.broneerimekoos.ee.