29.04.2021, 23:55
ВИДЕО: "Манчестер Юнайтед" выиграл в Лиге Европы с теннисным счетом(1)
EPA
В первом полуфинальном матче Лиги Европы футболисты "Манчестер Юнайтед" разгромили дома итальянскую "Рому" - 6:2 (1:2).
Первый тайм выиграла "Рома", но после перерыва хозяева поля сделали впечатляющий камбэк, забив 5 безответных мячей. В составе манчестерцев по два раза отличились португалец Бруну Фернандеш и уругваец Эдинсон Кавани.
В другой полуфинальной паре испанский "Вильярреал" победил на своем поле английский "Арсенал" - 2:1 (2:0).
Ответные матчи пройдут на следующей неделе. Финал Лиги Европы состоится 26 мая в польском Гданьске.