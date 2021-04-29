Футбол
29.04.2021, 23:55

"Манчестер Юнайтед" победил в Лиге Европы с теннисным счетом

 
Лига Европы
Лига Европы
Фото: uefa.com
В первом полуфинальном матче Лиги Европы футболисты "Манчестер Юнайтед" разгромил дома итальянскую "Рому" - 6:2 (1:2).

В составе манчестерцев по два мяча забили португалец Бруну Фернандеш и уругваец Эдинсон Кавани.

В другой полуфинальной паре испанский "Вильярреал" победил на своем поле английский "Арсенал" - 2:1 (2:0).

Ответные матчи 1/2 финала пройдут на следующей неделе. Финал Лиги Европы состоится 26 мая в польском Гданьске.

Оставить комментарий Читать комментарии