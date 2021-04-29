Организатор празднования 9 мая в Нарве вступила во фракцию EKRE(2)
Как отмечает издание "Город", Лариса Оленина традиционно является одним из ключевых организаторов празднования в Нарве 9 Мая (дату, которую в EKRE праздником считать, скажем, не принято).
Газета приводит пример: в 2019 году по поводу возможной поездки президента Эстонии Керсти Кальюлайд на празднование 9 Мая в Москву бывший тогда спикером Рийгикогу член EKRE Хенн Пыллуаас сказал: ”Это не дата окончания Второй мировой войны, а на самом деле дата оккупации половины Европы, дата начала кровавых и жестоких репрессий, депортаций, арестов. Так что президент Эстонии, если он питает хоть толику уважения к достоинству своей страны и своему народу и знает хоть немного историю, точно не должен участвовать в таком мероприятии”.
Нужно уточнить, что вступление во фракцию — это не вступление в партию. После выхода в 2018-м из Центристской партии Оленина остается беспартийной.
Сама Лариса Оленина сообщила коллегам, что присоединяется к фракции EKRE, так как она отстаивает консервативные ценности, а также допускает дискуссию.